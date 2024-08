Zac Efron estuvo hospitalizado en Ibiza tras sufrir accidente en la piscina

En Ibiza, España, el pasado 2 de agosto se dio a conocer que Zac Efron había sido trasladado al hospital luego de tener un accidente en una piscina, del que no se conocieron mayores detalles.

Ahora, él mismo aseguró que está en perfectas condiciones, mientras se mostraba acostado y sin camisa levantando un par de pesas sobre una pelota de pilates en una terraza “Feliz y saludable. Gracias por los buenos deseos”, posteó.

Aunque no se supo con exactitud qué fue lo que ocurrió en la piscina, el representante del actor de 36 años aclaró que simplemente se trató de un incidente menor al nadar en la villa de la isla española y que a la mañana siguiente estaba bien.

Su club de fans ya puede estar tranquilo de que está en óptimas condiciones. Cabe recordar que no es la primera vez que les hace pasar un susto. En el 2013 sufrió un accidente casero en el que se fracturó la mandíbula. Luego, en el 2019 se enfermó en Nueva Guinea cuando filmaba, por lo que tuvo que ser llevado en un hospital de Australia.

En ambas ocasiones, el actor dejó claro que se encontraba bien, aunque no corra con la suerte de huir de accidentes extraños: "Me enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles 3 semanas en Papúa Nueva Guinea", dijo en aquella ocasión.

En esta oportunidad, fueron los llamados de sus fans en sus redes sociales los que hicieron que se manifestara a través de la historia en la que informó que está bien: “Que alguien de su staff nos hagan saber como sigue Zac please”; “¿Estás bien????????”; “Nos preocupamos por ti”; “Zac, cuando puedas darnos alguna noticia”, fueron algunos comentarios en su Instagram.