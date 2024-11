¡Terrible! Mujer se hizo cirugía estética para mejorar sus dientes y quedó completamente bocacha

La joven belga de 26 años en su búsqueda de una sonrisa más estética perdió toda su dentadura tras un procedimiento fallido en Turquía. La historia se viralizó por los riesgos asociados con la búsqueda de tratamientos médicos en el extranjero, especialmente en clínicas que prometen resultados rápidos y a bajo costo.

En enero de 2021, Boone decidió emprender un viaje hacia Turquía, atraída por una promoción en una clínica dental que ofrecía un paquete integral: coronas dentales, transporte y hospedaje, por un precio inicial de 6.720 euros. Alana esperaba que este procedimiento mejorara su confianza y transformara su sonrisa. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia positiva rápidamente se convirtió en una pesadilla.

El procedimiento comenzó con el desgaste de sus dientes naturales para colocar las coronas. “Sentí mucho dolor desde el primer día, pero el personal me aseguró que era normal”, explicó Alana a Need to Know. A medida que avanzaban los días, el dolor aumentó, lo que llevó a la desvitalización de sus dientes, un procedimiento que elimina la pulpa dental para evitar infecciones.

A su regreso a Bélgica, Boone experimentó un intenso dolor persistente, acompañado de surcos en las encías y un sabor desagradable en la boca. Los especialistas locales calificaron el procedimiento como “un desastre absoluto” tras descubrir daños irreparables en su dentadura. En abril de 2024, Alana se vio obligada a someterse a una extracción completa de los dientes para aliviar el dolor constante.

El impacto en la vida de Alana ha sido devastador, no solo en términos físicos sino también emocionales y sociales. “Me siento limitada en todos los aspectos; extraño poder comer y reír sin reservas”, compartió. La experiencia también le dejó una valiosa lección: “Antes de someterte a un procedimiento en otro país, piénsalo bien. Si algo sale mal, tendrás que enfrentar las consecuencias en tu propio país y, en muchos casos, los costos se triplican”.

El caso de Boone pone en evidencia los riesgos asociados al turismo médico, una industria en auge donde los pacientes buscan tratamientos más económicos en el extranjero. Aunque estas opciones pueden parecer atractivas, es crucial evaluar cuidadosamente la reputación de las clínicas, los estándares de calidad y las posibles complicaciones postoperatorias.