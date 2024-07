¡Trabajo soñado! Migrante colombiano en Australia gana 2 mil 700 dólares al mes doblando servilletas

Luar Ardila viajó a Australia y consiguió un lucrativo empleo que no requiere ni experiencia laboral previo, ni un conocimiento avanzado del inglés, ni muchos de los requisitos que actualmente pide una empresa por pagar en Colombia menos de la mitad de lo que él gana.

Según lo narró, trabaja en un aeropuerto doblando servilletas y verificando que los cubiertos estén limpios para meterlos en ellas, por lo que está facturando por cada hora 34 dólares, una cifra que aumenta por recargo nocturno hasta 38 dólares, lo que quiere decir que al mes puede hacerse acreedor de 2 mil 748 dólares estadounidenses.

"Este tipo de trabajos lo ofrecen empresas que se dedican al catering, las cuales se encargan de surtir a los aviones con comida, bebidas, entre otras cosas", dijo Luar Ardila.

"Aquí, trabajamos cuatro personas, quienes nos dedicamos a hacer todas estas cucharas con servilletas todo el día", añadió.

El joven concluyó que es una actividad decente y muy tranquila, perfecta para personas a las que les gusta estar moviendo las manos a cada momento, sin embargo, aclaró que no es el tipo de empleo para otras personas a quienes les aburriría el cago: "Hay que tener en cuenta que las personas que no les gusta la monotonía, esto no es buen trabajo, ya que siempre van a hacer lo mismo".

Dentro de los comentarios en el video, Luar aclaró una de las preguntas que les hicieron con respecto a los permisos de la visa para quedarse en Australia: “El único que no tenía visa de estudiante era yo, los demás todos eran covid visa y estudiantes”

“Me encantan ese tipo de trabajos aburridos cuales empresas son”; “jajajaja 34 dólares x un día de trabajo? hahaha eso solo pasa en Latinoamérica”; “puedo aplicar a un trabajo desde Colombia”; “puedes escuchar música mientras?”, fueron algunos comentarios.