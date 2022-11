Un concierto inolvidable presentó Bad Bunny en Panamá

Rommel Fernández/Once meses tuvieron que pasar para que los miles de panameños y extranjeros que arribaron al país finalmente vivieran una gran noche con su artista favorito, Benito Martínez, mejor conocido en la industria musical como ‘Bad Bunny’ o ‘Conejo Malo’.

Desde tempranas horas de la tarde, las personas llegaron caminando con mucha emoción luciendo sus mejores outfits de playa, pues la gira del puertorriqueño hace alusión al tema playero. Poco a poco la noche fue engalanando al coloso de Juan Díaz que en esta ocasión no sería testigo de una hazaña más de nuestra selección, sino del llamado concierto del año, el ‘World Hottest Tour’, en una fecha que quedará marcada a fuego en la mente de quienes asistieron al Rommel Fernández la noche del 22 de noviembre de 2022.

Alrededor de las 5 de la tarde, las personas llegaron a esperar al ‘conejo malo’, la Policía Nacional se encontraba en cada esquina para promover la seguridad, los encargados del show se aproximaban a las personas guiarlos hacia su puesto, y además les entregaban una pulsera conmemorativa del concierto, que emitían luces de distintos colores.

El show estuvo a la altura de las expectativas, el artista del momento en el mundo del reggaetón demostró en su concierto ‘World Hottest Tour’, porque es el ícono del genero para miles de jóvenes alrededor del mundo.

El ‘conejo malo’ abrió su presentación con la canción ‘Moscow Mule’, en ese instante el cielo se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales, y luces. Así inició un repertorio de aproximadamente 44 canciones.

Durante el espectáculo Bad Bunny agradeció a todos los panameños por escuchar sus canciones y en especial a los que los siguen desde sus principios.

Al estilo playero, el puertorriqueño a travesó el estadio sobre una palmera que colgaba de hilos a una altura lo suficientemente necesario para pasar sobre el público que aplaudía, gritaba y coreaba la canción ‘Un Coco’, algo nunca antes visto en Panamá.

Pero las sorpresas no paraban, Bad Bunny cumplió el sueño de algunos panameños al invitarlos a bailar en la tarima.

Lo que los panameños no se esperaban fue la llegada de nada más y nada menos que Jowel y Randy, que pusieron a bailar a todos con sus temas, ‘Safaera’, ‘Sensación del bloque’. Randy llevaba una chaqueta colorida que fue un regalo de su abuela, oriunda de Chiriquí, y además contó que tiene un tío que es de Santiago, Veraguas.

Muchos estaban decepcionados porque el Sech no estaría en el concierto, ya que, en horas de la mañana de este mismo martes, subió una historia en New York. Sin embargo, eso no lo detuvo, Sech se apareció durante este gran evento cantando su canción ‘Volando’, y aseguró que para el próximo año se presentará en ese mismo escenario.

“Me siento increíble, de verdad que sí, gracias por el apoyo desde el día número cero, y pienso llenar el estadio el próximo año pa’ que sepas”, aseguró Sech

El estadio se quiso caer al ver otra sorpresa, el cantante Mora, salió a escena para cantar sus mejores sus éxitos, entre ellos ‘Una vez’.

El pasado 15 de enero ‘Bad Bunny’ hizo historia al vender 15 mil boletos en tan solo segundos.

El tour del momento, ‘World Hottest Tour’, inició el 5 de agosto del 2022 en Orlando y finalizará el 9 de diciembre en México, esta es una de las giras más esperadas a nivel mundial.