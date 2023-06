¡Aunque usted no lo crea! Fanático quiere dejarle su herencia a Neymar

Neymar no sale de una polémica cuando ya está entrando en otra, y es que el jugador brasileño ha heredado una fortuna de forma un poco misteriosa y es que un empresario decidió dejarle un testamento con todos sus bienes sin motivo alguno, haciendo que su patrimonio incrementara aún más.

Esto ha sucedido de parte de un hombre de 30 años del cual no se conoce mucha información, pero realizó el testamento a favor de Neymar, en caso de que el falleciera. Eso lo rebeló el empresario a través del medio brasileño de Metrópoles.

El empresario decidió quedar en anonimato ante este hecho, mencionó que no tiene muy buena salud y se identifica mucho con el jugador, según él es en especial por la relación que Neymar tiene con su padre.

“Aunque tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca”, explicó al medio brasileño.

Las razones que dio el empresario para dejar sus bienes a nombre de Neymar fueron las siguientes; “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación, también vengo de una super familia y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un caza fortunas, algo un poco raro hoy en día”.

También añade que no quiere que sus pertenencias caigan en mano del estado o en personas con las que no mantiene una buena relación “Odiaría que se las llevaran el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien”, se sabe que el empresario ha buscado la manera para contactarse con Neymar ya que debe hacerle entrega del testamento y además algunos objetos familiares, peno nada de esto ha tenido éxito.