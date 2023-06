¡De locos! Conoce la extraña cláusula entre Neymar y Bruna

Neymar Jr se ha visto expuesto estas últimas semanas y ha sido nada más y nada menos por salir a la luz pública una presunta infidelidad que resultó ser completamente cierta.

A causa de esto, el brasileño decidió dar declaraciones a través de sus redes en la cual ha pedido perdón públicamente a Bruna Biancardi, quien actualmente se encuentra en estado de embarazo con un tiempo de 5 meses.

Todo esto comienza debido a que hace unos días la “influencer” brasileña Fernanda Campos insinuó que había tenido una aventura con el futbolista.

Tras el gran escándalo que desato este acontecimiento, Neymar tomó la decisión de pedirle disculpas públicamente a la futura madre de su hijo, aceptando que había cometido un error con un texto bastante extenso en sus redes, el cual acompañó con una hermosa fotografía en la que salen juntos.

Neymar dejó en claro que el mensaje en la publicación lo hace por ella y sus familiares, así como por el hijo que están esperando, entre sus palabras menciona, "Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida", Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado" dijo.

También confirma la presunta infidelidad, y continúa; "Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores los resuelvo en mi vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos… Todo esto afectó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que ahora es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad".

El jugador aseguró ya haberse disculpado personalmente con ella, pero sintió la necesidad de volverlo a hacer ante sus 210 millones de seguidores: "Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública", expresó.

Es la primera vez que podemos ver los sentimientos del jugador a flor de piel ya que no solo pidió una disculpa si no también, una oportunidad: "No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá", escribe el futbolista, finalizó con un "Siempre, te queremos".

Pero nos llama la atención que estas disculpas tan públicas salieran, luego de que el medio brasileño Em Off informara que la pareja habría firmado un acuerdo, el cuál contenía una cláusula que menciona tres condiciones en caso de que el futbolista quisiera serle infiel a su pareja, "tiene libertad de ligar e incluso tener relaciones íntimas con otras mujeres". Para aceptarlo, la novia del jugador habría pedido que se cumplieran ciertas reglas: "Ser discreto, usar preservativo y no besarlas en la boca".