La cubana Stefany empodera a las mujeres con “Bellaquera”

Miami/La revelación de la música urbana cubano-suiza, Stefany, estrenó el sencillo titulado “Bellaquera” con un mensaje de empderamiento femenino y un sonido más atrevido con hip hop de los noventa, acompañado de un video filmado en Miami.

“Con este tema me atrevo a exponer de manera más contundente la naturaleza femenina y me arriesgo a invitar a todas las mujeres a no sentirnos avergonzadas de nuestro cuerpo o lo que queramos expresar con él”, expresó la cantante a través de su publicista.

Dijo que "Bellaquera", es una producción de D Tenox (Guaynaa, Anuel, Danny Ocean) y es una “canción de corta duración y directa para que el mensaje quede claro”

Con esta canción la nueva revelación urbana, inicia el 2023 con fuerza, después de “Me Le Pegue”, un tema con el que la artista cubana-suiza despegó su carrera en Estados Unidos el año pasado con un estilo fresco y muy sensual.

