Se cumplen once años de la desaparición física de la diva Whitney Houston

Hace 11 años, fallecía la diva del pop Whitney Houston, a los 48 años de edad, tal como recoge en una nota la Revista Hola.

La artista fue encontrada ahogada en una bañera de la habitación en el hotel en el que se encontraba en Beverly Hills, un 12 de febrero de 2012.

La noticia dejó en shock a miles de sus fans, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo.

Houston fue intérprete de canciones como “I will always love you”, “Run to you”, “I wanna dance with somebody”, entre otros.

Pero su vida estuvo también marcada por sus problemas con las drogas y otras adicciones.

Tres años después de su muerte, su hija Bobbi Kristina perdía la vida, un 26 de julio de 2015, a los 22 años de edad, luego de estar en coma inducido por los médicos durante varios meses.

La joven, que también era hija de Bobby Brown fue encontrada sumergida en una bañera, tal cual como sucedió con su madre.

Con datos de la revista Hola