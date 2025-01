Danny Ocean en El Chicle: un venezolano en el corazón de Panamá con su nueva 'Vitamina'

Ciudad de Panamá/¿Se acuerdan del hit mundial "Me rehúso"? El carismático Danny Ocean, uno de los artistas más queridos de Venezuela, estuvo recientemente en Panamá para promocionar su sencillo titulado “Vitamina”. Durante esta grata visita, el cantautor fue invitado al programa El Chicle, transmitido por las plataformas digitales de TV Max, de TVN, donde se sentó amenamente y contó todo sobre su vida, carrera, planes a futuro en la música y hasta sus gustos musicales que sorprendieron a los presentadores.

Para Danny, esta ha sido su tercera vez en Panamá, y, a diferencia de sus visitas anteriores, en esta se permitió explorar más a fondo el país. “He conocido un poco más de Panamá, ¡y me encanta! La gente es increíble y la vibra del lugar es única”, expresó el afamado cantautor.

Lo que sorprendió al artista fue descubrir que en 2022, Miguel Melfi - uno de los presentadores de El Chicle- había sido invitado para abrir su concierto, aunque el evento tuvo que posponerse por diversas razones. Al recordarlo, Danny no ocultó su sorpresa: “¡No lo puedo creer, wao!", explicó.

Danny promociona en Panamá “Vitamina”, una canción llena de energía y romance. "Yo creo que Vitamina es eso, es lo que tú quieres que suceda en la playa con la persona que tú quieres que eso suceda exactamente", contó. La canción fue escrita en Chicago, en pleno invierno, lo cual le resulta irónico, ya que durante su gira en Estados Unidos en 2023, pensaba constantemente en escaparse a la playa, específicamente a República Dominicana, un lugar con el que mantiene una conexión especial. “Siempre quiero volver a la playa. Es la mejor forma de desconectar de la rutina”, comentó.

'Vitamina', el punta de lanza con el que buscarás playa, sol, brisa, arena...

Cuando le preguntaron por qué eligió "Vitamina" como el tema que encabezaría su próximo álbum, Danny no dudó: "Es la canción que realmente quería sacar. En cuanto la hice, sentí que tenía algo especial, algo contagioso, y quería seguir esa línea”.

Un aspecto interesante de su historia personal es el origen de su nombre artístico. Sí, ¿te has preguntado por qué se llama Danny Ovcean? Bueno, él también lo explicó: “Cuando vivía en Caracas, me llamaba ‘Daniel OCT’ porque me encantaba el grafiti. Luego, cuando llegué a Miami, un amigo me comenzó a llamar ‘Dani O’, pero fue en la playa, mientras pensaba en el mar, cuando me surgió ‘Ocean’. Fue como una mezcla de la naturaleza y una película de George Clooney”, dijo entre risas.

El Tik Tok y la industria musical

Se mostró positivo respecto a las redes sociales, particularmente a TikTok. Para él, esta herramienta se ha convertido en una forma eficaz de conectar con su audiencia. “Es una gran herramienta. Nunca esperé que ‘Fuera del mercado’ se hiciera viral en TikTok, pero es lo que está pasando. Es el mismo público que encuentra la música en esa plataforma. ¡Hay que aprovecharlo!”, dijo con mucha sinceridad y tranquilidad.

Sobre sus influencias musicales, recordó su amor por Coldplay y los "soundtracks" de películas, y en cuanto a artistas de la actualidad, es un gran admirador de varios como Elena Rose, además, destacó a Boza y Sech, mencionando que es fanático de la voz de este último panameño.

A lo largo de su carrera ha tenido momentos muy especiales en el estudio. Recordó una colaboración con Chris Martin de Coldplay en Los Ángeles, una experiencia muy surrealista. “Estaba en un estudio y los productores me pidieron que improvisara sobre un tema donde ya estaba Chris Martin. Fue algo increíble porque me dieron solo 20 minutos para ponerle mi toque”, dijo.

Anécdotas muy altas

Entre anécdotas y risas, también compartió detalles sobre su colaboración con Karol G y Ovy, para la canción "Miedito o Qué". “Ese día le dije a Ovy que no quería grabar en el piso, sino que queríamos una vibra diferente, algo que nos llevara a otro nivel. Así que decidimos poner el micrófono encima de la mesa, y vibró a lo grande”, puntualizó.

Danny también dejó claro lo que considera esencial en su carrera: la constancia y la dedicación. Y aunque sus expectativas siguen altas, tiene un sueño que aún no se ha cumplido: cantar en su Venezuela natal. “Es lamentable la situación en el país. Hay ocho millones de venezolanos regados por todo el mundo, y a mí me encantaría cantar en mi tierra, pero siempre está la esperanza de que algún día sucederá”, afirmó con emoción.

A la par de este sueño, Danny está trabajando en su cuarto álbum, que promete ser un reflejo de su amor por la playa y la felicidad. “No tengo el título aún, pero es un disco positivo, con mucha energía. Estoy concentrado en crear algo que represente todo lo que quiero compartir con la gente”, comentó.

El Chicle le obsequió dos detalles especiales

Danny recibió un regalo especial de El Chicle: una pieza de arte de Fer Garvey, un artista panameño, que representaba la “V” de “Vitamina” y de Venezuela, junto con símbolos de la cultura panameña, como la Flor del Espíritu Santo y el diablico sucio. Un detalle que, según Danny, guardará con mucho cariño.

Finalmente, dejó un consejo para sus seguidores: “Sigan su corazón, siempre. Si algo les gusta, lánzate a hacerlo. Y si vienen a Panamá, ¡no se pueden ir sin visitar San Blas!”, dijo. ¡Ya saben, tomen nota!

Nuevo vocabulario netamente panameño

Ah, y por cierto, la palabra panameña que aprendió durante su visita fue "Xu...", que, al parecer, se ha convertido en uno de sus nuevos términos favoritos.

Sin duda, Danny Ocean no deja de sorprender cada vez que viene con su vibra y su buena música para los oídos de todo el mundo.