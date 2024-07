La gran batalla de los restos de Cristóbal Colón: ¿Santo Domingo o Sevilla?

Ah, Cristóbal Colón, el gran navegante que "descubrió" América. La historia lo recuerda como un personaje épico, pero resulta que su legado ha dejado más de un rompecabezas. Hoy, no nos adentramos en sus viajes por el Atlántico, sino en una polémica bastante curiosa: ¿dónde están enterrados realmente sus restos? Santo Domingo en la República Dominicana y Sevilla en España se pelean por este honor histórico, y la situación es digna de un buen drama de Netflix.

Todo comenzó con el fallecimiento de Colón en 1506 en Valladolid, España. En un primer momento, sus restos fueron trasladados a Sevilla, pero esto fue solo el comienzo de una odisea post-mortem. En 1542, se mudaron a Santo Domingo, la primera ciudad colonial del Nuevo Mundo. Hasta aquí, todo bien. Pero en 1795, con la firma del Tratado de Basilea, España cedió la isla de La Española a Francia, y se decidió trasladar los restos a La Habana, Cuba, para protegerlos. Sin embargo, en 1898, cuando España perdió Cuba, los restos volvieron a Sevilla.

Ahora viene lo divertido. En 1877, durante unas renovaciones en la catedral de Santo Domingo, se descubrió una caja con un escrito que decía "Varón ilustre y distinguido, Don Cristóbal Colón". Esto levantó sospechas sobre si en realidad se había trasladado todos sus restos o si una parte había quedado olvidada en la isla caribeña.

Ambos lugares han realizado estudios para defender su versión de la historia. En 2006, un grupo de científicos españoles analizó el ADN de los restos en la Catedral de Sevilla y los comparó con los del hermano de Colón, Diego, confirmando una coincidencia. No obstante, en Santo Domingo siguen manteniendo que ellos tienen al auténtico Colón, o al menos una parte de él. Dicen que los huesos no son como las piezas de un rompecabezas; no es tan fácil determinar quién tiene la verdad.

Así que, en resumen, tenemos a Colón "descansando en paz" en dos lugares al mismo tiempo, un poco en Sevilla y otro poco en Santo Domingo. Esta controversia no solo es fascinante por su enigma histórico, sino también por la manera en que ambos países defienden con uñas y dientes su versión.

Entonces, ¿dónde está realmente enterrado Cristóbal Colón? La respuesta es: depende de a quién le preguntes. Lo que está claro es que Colón sigue navegando en nuestros debates y discusiones, demostrando que su influencia perdura más allá de su vida y, aparentemente, de su muerte. Quién sabe, quizás algún día resolveremos este misterio, pero mientras tanto, Colón seguirá siendo el eterno viajero, incluso en su descanso final.