El gran vuelo de Versalles: Una oveja, una gallina y un pato hacen historia

Imagina esto: estamos en el año 1783, y todo el mundo en Francia está hablando de un invento increíble que promete llevarnos al cielo... literalmente. Los hermanos Montgolfier, Joseph y Étienne, han estado jugando con globos de aire caliente, y la cosa se ha puesto seria.

El 19 de septiembre, es el día de la gran prueba en Versalles, nada menos que frente al mismísimo rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Pero espera, porque no es un vuelo cualquiera. El gran acontecimiento no va a tener como pasajeros a seres humanos, no señor. Los primeros aeronautas serán... ¡una oveja, una gallina y un pato!

A ver, ¿cómo llegamos aquí? Resulta que los Montgolfier descubrieron que, al calentar el aire, este se eleva, lo que lleva a la brillante idea de usar globos para flotar por los cielos. Ya habían hecho algunas pruebas sin pasajeros, pero antes de arriesgarse a meter a un ser humano en la canasta, decidieron enviar a estos tres valientes animales para ver cómo les iba allá arriba.

El lugar no podría ser más impresionante: los jardines de Versalles, con toda la nobleza francesa y una multitud de curiosos esperando a ver si el invento va a funcionar o, bueno, si va a terminar en desastre. El globo, hecho de lino y papel, es un espectáculo en sí mismo. Decorado con flores y símbolos dorados, parece salido de un cuento. Se llama "Le Réveillon", y mide unos 18 metros de altura, lo suficientemente grande como para levantar el peso de los tres animales y su jaula.

La idea de usar una oveja, una gallina y un pato no fue al azar. Cada uno tenía un propósito específico. La oveja, llamada Montauciel (que significa "subir al cielo"), fue elegida porque se suponía que su reacción a la altitud sería similar a la de los humanos. La gallina estaba ahí para ver qué le pasaba a un ave que no volaba a grandes alturas, y el pato... bueno, los patos están acostumbrados a volar, así que era como el control del experimento.

Antecedentes de la aviación

Finalmente, llega el momento. Los Montgolfier encienden el fuego bajo el globo, y lentamente, se va inflando. El ambiente está lleno de expectativa, la gente cuchichea y no deja de mirar al cielo. Poco a poco, el globo empieza a levantarse del suelo, primero tambaleándose un poco, y luego, de repente, se eleva majestuosamente. ¡Ahí van la oveja, la gallina y el pato, rumbo al cielo!

El vuelo dura unos ocho minutos, y el globo alcanza una altitud de unos 450 metros. Desde el suelo, todos miran hacia arriba con la boca abierta. ¿Qué estará pasando en esa canasta? ¿Estarán bien los animales o acabarán mareados? Mientras tanto, el globo sigue su curso y recorre más de tres kilómetros antes de descender lentamente en los campos cercanos.

Cuando la canasta toca tierra, los ayudantes corren a ver cómo están los pasajeros. ¡Y ahí está! La oveja, la gallina y el pato están sanos y salvos, como si nada hubiera pasado. Ninguno de ellos parece muy impresionado por la hazaña, pero para los Montgolfier y los espectadores, esto es un éxito rotundo. Si estos animales han sobrevivido al vuelo, entonces los humanos podrían ser los siguientes en alzar el vuelo.

Este experimento fue un punto de inflexión en la historia de la aviación. Apenas dos meses después, los Montgolfier lanzaron el primer vuelo tripulado, con humanos a bordo. Pero todo comenzó con una oveja, una gallina y un pato, que sin saberlo, fueron los primeros habitantes del reino animal en conquistar los cielos.

El vuelo de Versalles se convirtió en una de las grandes historias del año y se habló de él en toda Europa. La idea de volar ya no era solo un sueño, sino una posibilidad real, gracias a la curiosidad y el ingenio de los Montgolfier... y, claro, a la valentía de una oveja, una gallina y un pato.