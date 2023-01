Los gritos desesperados de un hombre al enterarse que una aerolínea perdió a sus perros

La angustia y desesperación se apoderó de un hombre que volaba de Suiza hacia Turquía cuando se enteró que la aerolínea en la que viajaba había extraviado por accidente a sus 4 perros. El pasajero entró en pánico al saber que algo malo podría haberles pasado a sus amadas mascotas y pidió a gritos que les devolvieran a sus perros. El video le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y rápidamente se hizo viral.

Un hombre fue captado completamente desesperado y a punto del colapso en el aeropuerto de Estambul, Turquía, después que personal de la aerolínea le informaran que habían perdido a sus 4 perros los cuales viajaban en la bodega del avión.

Según informaron varios medios locales, el sujeto arribó con mucha tranquilidad al aeropuerto de Estambul, pero todo cambió cuando se disponía a recoger su equipaje y a sus cuatro perros que viajaban con él. Tras un tiempo de esperar por sus canes, personal de la aerolínea se le acercó para indicarle que no lograban ubicar a sus perros. En ese momento, el protagonista de esta historia rompió en llanto y armó toda una escena de angustia y desesperación.

"Where are my dogs.. I wanna see my dogs, show me my dogs", gritaba el hombre, mientras un colaborador de la aerolínea intentaba calmarlo. En el video se puede ver como el hombre no puede dejar de gritar y pedir ver a sus perros. Su desesperación fue tal, que incluso se tiró al piso a llorar desconsoladamente ante la mirada de los trabajadores de la aerolínea y de otras personas que caminaban por el aeropuerto en ese momento.

Muchos usuarios, al ver el video, se conmovieron y desearon que el hombre pudiera recuperar a sus 4 perros. Afortunadamente, eso sucedió. Según la página web de lavozdelsur.es, la aerolínea pudo encontrar los animales en Suiza, lugar en el que el hicieron trasbordo.

*Con información de www.mag.elcomercio.pe*