Momento viral: niña rompe el protocolo y abraza al papa León XIV en Bamenda, Camerún

Lejos de continuar su camino de inmediato, el papa se detuvo al verla acercarse, se agachó para recibirla y le correspondió con un abrazo afectuoso. El gesto fue recibido con sorpresa y emoción por los presentes.

El papa León XIV protagonizó un emotivo y espontáneo momento al finalizar una misa en Bamenda, una ciudad del noroeste de Camerún, durante su gira de visita apostólica por África, en la que ha venido llevando un mensaje centrado en la paz, la reconciliación y la cercanía con las comunidades locales.

El hecho ocurrió justo cuando el pontífice se disponía a retirarse del lugar para dirigirse al aeropuerto. En medio del protocolo de despedida, una niña camerunesa rompió el cerco de seguridad y corrió hacia el papa, quien estaba a punto de abordar el vehículo oficial.

Lejos de continuar su camino de inmediato, el papa se detuvo al verla acercarse, se agachó para recibirla y le correspondió con un abrazo afectuoso. El gesto fue recibido con sorpresa y emoción por los presentes.

Posteriormente, León XIV también le impartió una bendición, se tomó una fotografía con la menor y le obsequió un rosario, en un gesto que fue interpretado como un símbolo de cercanía y ternura en medio de su misión pastoral.

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El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fue ampliamente comentado como uno de los momentos más humanos de la gira africana del pontífice, que forma parte de una serie de visitas a distintos países del continente.

Bamenda, ubicada en Camerún, ha sido una de las paradas destacadas del recorrido papal, en el que el líder de la Iglesia católica ha insistido en mensajes de esperanza, unidad y diálogo en contextos marcados por desafíos sociales y políticos.

La visita apostólica del papa León XIV continúa en África, donde se espera que siga desarrollando encuentros con comunidades religiosas, jóvenes y autoridades locales en distintos países del continente.