Cervecera francesa deberá retirar 'John Lemon' tras reclamo legal vinculado a Yoko Ono

Ante la imposibilidad de comercializar la "John Lemon", el cervecero pensó en rebautizarla "Jaune [Rubia] Lemon", pero los abogados neerlandeses le respondieron que "se parecía demasiado a 'John'.

Una empresa francesa deberá interrumpir la comercialización de su cerveza "John Lemon" a partir del 1 de julio, a raíz de una intimación a nombre de Yoko Ono, informó este martes el dueño a la AFP.

En marzo y a nombre de Yoko Ono, un bufete de abogados de Países Bajos intimó a la cervecería a cesar la comercialización de la "John Lemon", bajo amenaza de tener que pagar una multa al trust encargado de proteger la imagen del cantante.

Con relación a las multas "había cifras que mencionaban 100,000 euros [unos 116,00 dólares], y entre 150 y 1,000 euros diarios de sanción [entre 175 y 1,100 dólares] si no hacíamos lo que pedían", dijo el propietario del bar, Aurélien Picard.

"En resumen, nos exigían retirar todos nuestros productos y detener inmediatamente la difusión de la marca, que estaba protegida”, relató.

Finalmente, tras un intercambio de correspondencia, Picard consiguió autorización para vender sus 5.000 botellas en stock hasta el 1 de julio.

Picard dijo que la empresa cuenta apenas con dos empleados y vende entre 50,000 y 80,000 botellas al año.

El cervecero relató que hace cinco años buscaba un nombre para una cerveza rubia con jengibre y limón "y pensamos que John Lemon sonaba bien".

"Somos una cervecería que existe desde hace diez años y hacemos juegos de palabras con los nombres de nuestras cervezas", explicó.

El catálogo de la empresa incluye una cerveza "rubia aromatizada" llamada Jean-Gol Potier, en alusión al célebre diseñador de moda.

Ante la imposibilidad de comercializar la "John Lemon", Picard pensó en rebautizarla "Jaune [Rubia] Lemon", pero los abogados neerlandeses le respondieron que "se parecía demasiado a 'John'.