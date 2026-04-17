Peter Schiff pone a Panamá en su radar: 'Estoy considerando la residencia'

Además de su carrera en las finanzas, Schiff incursionó en la política al postularse como candidato del Partido Libertario al Senado por Connecticut en 2010.

Ciudad de Panamá, Panamá/El economista y corredor de bolsa estadounidense Peter Schiff dejó elogios para Panamá tras una reciente visita, al destacar el potencial del país como destino de inversión y residencia.

A través de su cuenta en la red social X, Schiff expresó su entusiasmo luego de su estadía: “Acabo de salir de Panamá. Definitivamente voy a volver. Este lugar es genial. Tiene mucho que ofrecer. Estoy considerando la residencia y hacer de esto mi plan B”.

Las declaraciones del reconocido analista financiero no pasaron desapercibidas. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, reaccionó públicamente al mensaje y extendió una invitación abierta: “¡Amén, hermano! Este lugar es un oasis desconocido para el mundo. ¡Nos encantaría tenerte como residente orgulloso! ¡Vuelve pronto, hermano!”.

Ante la curiosidad de sus seguidores, Schiff profundizó sobre los atractivos del país. Enumeró factores como el “gran estilo de vida, menor costo de vida, enormes ventajas fiscales, ciudad increíble, buena infraestructura, servicios de alta calidad, excelentes restaurantes, hermosas playas y montañas, clima cálido y sin huracanes”.

Schiff es fundador y director de Euro Pacific Capital, una firma de inversión centrada en mercados internacionales. Su notoriedad creció tras advertir con anticipación sobre la crisis financiera de 2008, lo que le otorgó visibilidad en medios y debates económicos globales.

Ha publicado libros y aparece regularmente en noticieros de importantes medios estadounidenses.

Conocido por su postura a favor del patrón oro, el economista ha sido también un crítico constante de la Reserva Federal, a la que cuestiona por sus políticas monetarias expansivas y tasas de interés bajas, señalando que pueden generar inflación y burbujas económicas.

Además de su carrera en las finanzas, Schiff incursionó en la política al postularse como candidato del Partido Libertario al Senado por Connecticut en 2010.

Sus recientes declaraciones se suman a la creciente atención internacional que recibe Panamá como destino atractivo para inversionistas y extranjeros en busca de calidad de vida, estabilidad y oportunidades económicas.

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