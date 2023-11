¡Qué descaro! Hombre fingía infartos para no pagar la cuenta en los restaurantes

Un hombre de aproximadamente 50 años, identificado con el alias de “Aidas J”, se dedicaba a fingir desmayos e infartos para no pagar la cuenta de las grandes comidas que ordenaba en los restaurantes a los que solía ir a cenar. El sujeto involucrado que fue capturado en el mes de octubre, ya tenía un largo historial de reportes desde septiembre y según los informes, la última vez que intentó poner en práctica esta jugada, los meseros ya no le creían el show puesto que sabían que lo estaba haciendo para salir huyendo y no pagar la cuenta pendiente.

El hecho ocurrió en la ciudad de Alicante, en España, y ya era la ocasión número 20 en la que “Aidas” era asistido por el personal de emergencias tras sufrir un supuesto “desmayo” en restaurantes. Tras terminar su comida, el hombre, quien se hacía pasar por un turista ruso, solía fingir un ataque al corazón o tener un desmayo y así evitar tener que pagar la cuenta, pues cuando los servicios de salud se acercaban a atenderlo, él se negaba a pagar debido a la delicada situación de salud que atravesaba.

En la última ocasión que llevó a su arresto, Aidas, visitó el restaurante “El Buen Comer”, donde pidió una paella de mariscos, dos whiskies y más aperitivos que hicieron que la cuenta ascendiera a $40 euros, sin embargo, su intención era no pagarla.

Cuando llegó el momento de saldar el monto consumido, el hombre intentó irse del lugar disimuladamente, pero uno de los empleados logró detenerlo antes de que escapara y tras esto, Aidas J mencionó que tenía que regresar a su hotel por más dinero para completar lo de su cuenta.

Fue entonces que decidió tirarse al suelo expresando malestar y alegando que sufría un infarto, Moisés Doménech, propietario del restaurante describió su actuación como “muy teatral”.

En esta ocasión el plan de este hombre no funcionó, pues los empleados llamaron a la policía, quienes rápidamente lograron identificarlo por sus anteriores detenciones.

Debido a que se volvió una costumbre para el hombre intentar estafar los restaurantes, la Fiscalía pidió que el sujeto pague tres meses de multa y emitieron un comunicado de alerta a todos los restaurantes del país para que estuvieran atentos en caso de recibir una visita de este comensal tan peculiar.