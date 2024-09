Despierta Mamá seleccionada para representar a Panamá en los premios Oscar 2025

¡La carrera por el Oscar arrancó motores y Panamá ya tiene su representante para la próxima edición! Se trata de la película Despierta Mamá de la directora Arianne Bennedetti, la cual fue seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá para representar al país en los premios Oscar de 2025 en la categoría Mejor Película Internacional.

Benedetti, actual viceministra de Cultura dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde dejó ver su emoción por haber ganado la primera gran batalla en el camino hacia el galardón más importante de la industria cinematográfica a nivel mundial.

“Estoy super emocionada porque para poder llegar más lejos, hay que ir logrando pequeños triunfos, y este es un pequeño gran triunfo”, expresó la directora, quien compartió la primicia junto a su hija Mila Romedetti, que en la película tiene un papel protagónico al interpretar a la pequeña Sofía. Cabe destacar que además de dirigir el filme, es la actriz principal.

"Despierta Mamá" es un thriller que aborda el drama que enfrentan los padres cuando un hijo desaparece. Es una reflexión y un llamado de atención hacia las autoridades sobre el manejo emocional que deben tener para tratar casos como estos, que por desgracia son una realidad en nuestro país.

La trama se desarrolla en un pueblo adentrado en las montañas donde vive Ali, una mujer que acaba de separarse de su pareja y ha escogido este lugar alejado de la ciudad para vivir junto a su pequeña hija Sofía. Luego de semanas en el misterioso lugar, Ali sufre un terrible accidente y al despertar en el hospital recibe la noticia que su hijita ha desaparecido. Mientras la policía persigue múltiples pistas, desesperada, Ali emprende una incansable búsqueda para encontrar a su pequeña antes de que sea demasiado tarde.

El elenco cuenta con la participación de destacados actores y actrices nacionales e internacionales de la talla de Erick Elias, Ingrid De Ycaza, Andrés Morales, Luis Arteaga, Ana Alejandra Carrizo, Delyanne Arjona, la propia Arianne Benedetti en el papel de Ali y su hija Mila, quien interpreta a Sofía, la hija de Ali en la película.

Este año, fueron cuatro largometrajes los que se postularon para representar a Panamá en la categoría Mejor Película Internacional: Despierta Mamá, Tumbadores, Chacalería y St. Vierja Academy. De acuerdo con Daniel Domínguez, miembro de la academia de cine de Panamá, las cuatro películas que se sometieron al escrutinio de los miembros son muy distintas entre sí en cuanto a géneros cinematográficos, estética y argumentos, lo denota que en Panamá se están produciendo largometrajes diversos.

"De seguro en los años por venir tendremos más de 4 largometrajes a concurso. Lo que demostrará que vamos a buen ritmo. Para una industria joven como la nuestra y para in territorio pequeño como el nuestro, 4 películas postuladas es algo positivo", indicó Domínguez.

Como ya hemos dicho, esta es la primera batalla camino a los premios de la Academia. Tras ser seleccionada por Panamá, ahora la película pasará a una preselección en la que compiten una treintena de filmes de todas partes del mundo y cada una deberá ir pasando los filtros hasta quedar entre los últimos 15 que serán anunciados el 17 de diciembre. Luego el filtro se reducirá a 10, para luego finalmente escoger las cinco películas que competirán por la estatuilla a Mejor Película Internacional.

Qué películas están en carrera

Aunque todavía no han sido anunciadas todas las películas que están en concurso, a continuación te compartimos la lista de filmes que hasta ahora han sido oficialmente seleccionadas por sus países.

Alemania – The Seed of the Sacred Fig | Mohammad Rasoulof (Prix Spécial en Cannes 2024)

Armenia – Yasha and Leonid Brezhnev | Edgar Baghdasaryan

Austria – The Devil’s Bath | Veronika Franz y Severin Fiala (Mejor Fotografía en Berlinale 2024)

Bulgaria – Triumph | Kristina Grozeva y Petar Valchanov

Camboya – Meeting with Pol Pot | Rithy Panh

Canadá – Universal Language | Matthew Rankin (Crítica)

Chile – El lugar de la otra | Maite Alberdi

Corea del Sur – 12.12: The Day | Kim Sung-su

Croacia – Beautiful Evening, Beautiful Day | Ivona Juka

Estonia – 8 Views of Lake Biwa | Marko Raat

Irak – Baghdad Messi | Sahim Omar Kalifa

Irlanda – Kneecap | Rich Peppiatt (Premio de la Audienciae NEXT en Sundance 2024)

Japón – Cloud | Kiyoshi Kurosawa

Kirguistán – Heaven is Beneath Mother’s Feet | Ruslan Akun

Letonia – Flow | Gints Zilbalodis (Premio del Jurado y Premio de la Audiencia en Annecy 2024)

Lituania – Drowning Dry | Laurynas Bareiša

Marruecos – Everybody Loves Touda | Nabil Ayouch

Palestina – From Ground Zero

Panamá – Despierta Mamá | Arianne Benedetti

Rumania – Three Kilometres to the End of the World | Emanuel Pârvu (Queer Palm en Cannes 2024)

Taiwán – Old Fox | Hsiao Ya-chuan

Turquía – Life | Zeki Demirkubuz

Uruguay – Hay una puerta ahí | Facundo Ponce de León y Juan Ponce de León