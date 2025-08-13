'Día del Zurdo': orgullo y desafíos de vivir en un mundo hecho para diestros

Cada 13 de agosto se reconoce a más de 800 millones de personas zurdas en el planeta, resaltando su historia, desafíos y aportes en la sociedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una jornada dedicada a visibilizar a quienes, aunque representan apenas alrededor del 10% de la población mundial, más de 800 millones de personas, enfrentan diariamente un mundo diseñado para diestros.

La celebración nació en 1976, impulsada por el estadounidense Dean R. Campbell, quien fundó Lefthanders International, Inc.. Eligió el 13 de agosto, día cargado históricamente con supersticiones negativas, para resignificarlo y convertirlo en símbolo de orgullo zurdo. En la década de 1990, The Left-Handers Club, con sede en Londres, ayudó a consolidar esta fecha como una celebración internacional, promoviendo reuniones y actividades que reforzaran su alcance global.

Ser zurdo implica adaptarse a objetos y entornos diseñados para diestros: desde útiles escolares y escritorios hasta enlaces digitales y herramientas cotidianas. Incluso en la escuela, muchos niños fueron obligados a escribir con la mano derecha, con consecuencias negativas en su aprendizaje y bienestar.

¿Qué dice la ciencia?

La lateralidad, que determina la mano dominante, se desarrolla generalmente entre los 3 y 5 años, aunque en algunos casos se manifiesta antes.

Se estima que más de 40 genes pueden influir en la zurdera, y que suele estar asociada a una mayor actividad del hemisferio derecho del cerebro, relacionado con idiomas, arte, creatividad y percepción espacial.

El fenómeno de lateralidad cruzada, donde una persona puede ser zurda de mano pero diestra de pie o de ojo, es común entre deportistas destacados como LeBron James y Rafael Nadal.

Este día no solo celebra la zurdera, sino que también busca derribar mitos, promover la inclusión y generar conciencia sobre la necesidad de adaptar entornos. Muchas celebraciones invitan a personas diestras a realizar tareas cotidianas con la mano izquierda para experimentar las dificultades que enfrentan los zurdos, y así fomentar la empatía y el diseño más inclusivo.

