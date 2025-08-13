Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: el millonario precio del anillo de compromiso

Desde su primera aparición pública, el anillo ha despertado un gran interés por su diseño y, sobre todo, por su elevado valor.

La noticia del compromiso entre el futbolista y la celebridad ha acaparado titulares, no solo por el romance de la pareja, sino por la imponente joya que ahora adorna la mano izquierda de la modelo argentina.

Aunque la pareja no ha revelado detalles sobre el momento exacto de la pedida de mano ni sobre el origen de la pieza, especialistas en joyería han comenzado a estimar su precio, situándolo en cifras que oscilan entre 2 y 5 millones de dólares.

Ajay Anand, director ejecutivo de Rare Carat, afirmó a Page Six que la piedra central “es de color D y claridad impecable, con un peso potencial de más de 30 quilates”, lo que elevaría su valor a 5 millones de dólares.

Por su parte, Laura Taylor, experta en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, explicó que “los cortes ovalados son conocidos por su brillo desde cualquier ángulo”, y calculó que la piedra central se encuentra entre los 15 y 20 quilates, con un precio aproximado de 2 millones de dólares.

La revista PEOPLE citó a Tobias Kormind, director general de 77 Diamonds en Londres, quien detalló que el accesorio tendría aproximadamente 35 quilates en su piedra principal, flanqueada por gemas ovaladas de un quilate cada una, engastadas en platino. En total, sumaría 37 quilates y, según el experto, su valor se alinea con el cálculo de Anand: 5 millones de dólares.

La diseñadora de joyas Briony Raymond señaló a WWD que “el brillante ovalado parece moderno” y lo estimó entre 25 y 30 quilates, con un precio de entre 1,5 y 5 millones de dólares. En la misma línea, el joyero Logan Hollowell consideró que la joya oscilaría “entre 2,5 y 5 millones de dólares”.

El compromiso llega tras ocho años de relación. Cristiano Ronaldo, de 40 años, y Georgina Rodríguez, de 31, se conocieron en 2017 en una tienda de lujo donde ella trabajaba, iniciando una historia de amor que ahora suma un nuevo capítulo con una pieza que se perfila como uno de los anillos de compromiso más costosos y mediáticos del mundo.

Además de su vida en pareja, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han desarrollado un papel activo en causas benéficas. El futbolista ha realizado importantes donaciones a hospitales, programas infantiles y proyectos contra el hambre, mientras que Georgina ha colaborado en campañas solidarias y apoyado a familias vulnerables a través de su influencia en redes sociales.

Ambos han utilizado su fama para impulsar iniciativas de ayuda humanitaria, reforzando una imagen pública que combina el lujo de su estilo de vida con un compromiso social que, para muchos de sus seguidores, resulta inspirador.