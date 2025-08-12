Cazzu rompe el silencio sobre la pensión de Nodal para su hija Inti: 'No es justo'

La cantante argentina habló sin filtros sobre el apoyo económico que recibe de su expareja Christian Nodal para la manutención de su hija Inti.

Durante su visita a México, en una entrevista con Venga la Alegría de TV Azteca, la intérprete de “La Jefa” dejó claro que no está del todo conforme con el arreglo actual.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, expresó.

La rapera explicó que, aunque no recibe lo que considera suficiente para cubrir los gastos de su bebé, no piensa llevar el caso a los tribunales.

“A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad es que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino”, declaró.

De acuerdo con El Diario de Nueva York, Cazzu habría solicitado una pensión mensual de 135 mil dólares, mientras que el equipo legal de Nodal supuestamente ofreció 7 mil dólares. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente estas cifras.

Las declaraciones surgen semanas después de que Cazzu revelara en un podcast que tuvo que mudarse de casa porque no podía pagar la renta, lo que avivó especulaciones sobre el nivel real de apoyo económico de Nodal. Aunque en redes sociales se mencionó que el cantante le regaló un rancho en Argentina, la artista dejó entrever que esa versión no era cierta.

A pesar de la separación y de las diferencias económicas, Cazzu aseguró que mantiene una relación cordial con los padres de Nodal: “Les tengo cariño y tenemos una relación en la que nos mandamos fotos de vez en cuando”, afirmó.

En esta ocasión, la cantante respondió con amabilidad, contrastando con la entrevista que dio en Argentina el mes pasado, donde reaccionó con molestia cuando le preguntaron sobre la supuesta infidelidad de Nodal.

Actualmente, Christian Nodal está casado con la cantante mexicana Ángela Aguilar, con quien ha expresado su deseo de formar una familia y tener más hijos en el futuro. Sin embargo, el tema de la pensión de Inti sigue generando debate entre los seguidores de ambos artistas.

Aunque la cantante insiste en que el acuerdo económico no cubre todos los gastos de su hija, reafirma su decisión de no iniciar acciones legales, priorizando su energía y su independencia económica. “Ese es mi lujo: poder elegir las batallas que voy a pelear”, concluyó “La Jefa”.