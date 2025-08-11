Robert Pattinson regresa como Batman: Warner Bros. confirma rodaje en 2026 y estreno épico

Robert Pattinson se pondrá nuevamente la capa en la esperada secuela de The Batman, una producción que promete una visión más profunda, personajes complejos y una narrativa que consolidará la reinvención del héroe.

Warner Bros. Discovery anunció que el rodaje arrancará en la primavera de 2026, con estreno previsto para octubre de 2027, despejando las dudas tras los múltiples aplazamientos que habían generado inquietud entre los seguidores. La noticia se hizo pública durante una presentación para accionistas y fue confirmada por People.

La secuela, titulada provisionalmente The Batman Part 2, contará nuevamente con Matt Reeves como director, el mismo responsable de dar a la primera entrega un tono más oscuro, íntimo y contemporáneo. Su trabajo en The Batman (2022) no solo revitalizó la saga, sino que ofreció un retrato psicológico más complejo de Bruce Wayne, consolidando la química creativa entre Reeves y Pattinson.

El reparto original también dejó huella: Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo y Colin Farrell como El Pingüino recibieron elogios de la crítica y los fans. El caso de Farrell es especial: su interpretación se expandió en la serie de HBO El Pingüino (2024), confirmando la estrategia del estudio de extender el universo narrativo más allá de la gran pantalla.

El camino hacia la secuela ha estado marcado por cambios de fecha. En abril de 2022, durante CinemaCon, Warner Bros. confirmó el regreso de Pattinson y Reeves. En enero de 2023, los entonces recién nombrados líderes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron que la película llegaría el 3 de octubre de 2025. Sin embargo, ajustes creativos y logísticos obligaron a mover el calendario, primero a diciembre de 2024 y, finalmente, a octubre de 2027.

Ante las críticas, Gunn defendió el proceso en Threads: “Los intervalos prolongados son habituales en franquicias de gran escala, como Alien, Terminator, Top Gun y Guardianes de la Galaxia. El objetivo es garantizar un producto de calidad y a la altura de las expectativas internacionales”.

Mientras los preparativos avanzan, Robert Pattinson ha mostrado su característico humor sobre su evolución en el papel: “Empecé como el joven Batman y voy a ser el viejo Batman en la secuela”, bromeó en una entrevista con la revista Hero en marzo de 2025.

Su compañera en Mickey 17, Naomi Ackie, reaccionó con complicidad ante el comentario, mientras el actor, de 38 años, admitía entre risas: “Tengo 38, soy viejo”.

El éxito de The Batman no se limitó al guion o la puesta en escena; la riqueza de los personajes secundarios y las tramas abiertas crearon un terreno fértil para nuevas historias. La combinación de cine y producciones en streaming, bajo la dirección de Reeves y la estrategia de Warner Bros. Discovery, apunta a un Gotham más amplio y complejo que nunca.

Con una fecha ya definida y un equipo creativo que prioriza la calidad sobre la prisa, el regreso de Pattinson como Batman se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados de la década.

The Batman Part 2 llegará a los cines en octubre de 2027, prometiendo una nueva era para el héroe más enigmático de DC.