Kylie Jenner deslumbra en redes al hablar español y desata un inesperado debate

La modelo y empresaria volvió a convertirse en tema de conversación mundial, esta vez por una combinación de encanto lingüístico y controversia internacional.

Jenner, de 27 años sorprendió a millones de seguidores al compartir un video en el que practica frases en español junto a su maquillador y amigo, Ariel Tejada.

En las imágenes, la menor del clan Kardashian-Jenner, vestida con un conjunto amarillo de su marca Khy, sonríe mientras repite instrucciones en español. Tejada, con entusiasmo, le pide que diga: “Soy la más mala del mundo”, a lo que Jenner responde con seguridad y añade un espontáneo “me gusta”. El clip incluye otros guiños lingüísticos como “nuevo”, palabra con la que describió su atuendo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados, un fan la animó: “Sigue con las clases de español”, mientras otro bromeó llamándola “Latina mami”. El momento fue interpretado como un acercamiento a la audiencia hispanohablante, reforzando la conexión cultural y ampliando su proyección internacional.

Pero la publicación no solo sirvió como guiño a sus seguidores de habla española, sino también como un movimiento estratégico para promocionar su línea de ropa. Jenner no perdió la oportunidad de invitar a sus fans a descubrir su “nuevo set”, un gesto que enlaza su imagen global con su faceta empresarial.

Te puede interesar: Harry Potter | Hugh Laurie será el nuevo Dumbledore en la serie de audiolibros

Te puede interesar: Bad Bunny inspira curso universitario en Yale sobre reguetón, política y cultura

Sin embargo, la euforia por su español se vio seguida de una polémica en Grecia. Durante su viaje a la isla de Kefalonia, Kylie visitó el restaurante Tassia, cuyos propietarios, Polychronis y Tassia Dendrinos, compartieron una fotografía junto a la celebridad con un mensaje de agradecimiento: “Una emprendedora icónica y referente global, experimentó una muestra de nuestra hospitalidad y cocina griega. Fue un verdadero placer recibir a una invitada tan destacada”.

El post generó reacciones encontradas. Algunos usuarios cuestionaron el trato preferencial hacia la estrella: “¿Tratan así a todos los clientes o solo a los famosos?” o “Ahora ya sé a dónde NO ir”. Otros incluso ironizaron: “¿Honor? Como si fuera una figura importante para la humanidad”.

No faltaron voces a favor de los dueños del restaurante, defendiendo su decisión de destacar la visita de Jenner. “Quienes se molestan por esta publicación deberían relajarse”, escribió un internauta, mientras otro agregó: “Si una celebridad tan reconocida como Kylie Jenner apoya tu negocio, es lógico que quieras compartirlo públicamente”.

Curiosamente, el revuelo mediático pudo haber jugado a favor del local, generando publicidad gratuita y atrayendo la atención internacional.

Durante su estancia en Grecia, Jenner compartió en redes momentos junto a su amiga influencer Anastasia Karanikolaou y con sus hijos, Stormi y Aire, confirmando que cada paso de su vida, sea en español o en cualquier idioma, sigue siendo tendencia global.