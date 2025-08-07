Harry Potter | Hugh Laurie será el nuevo Dumbledore en la serie de audiolibros

Reconocido por su icónico papel en House , el actor se transforma para la nueva y ambiciosa adaptación sonora de la saga, titulada Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

Esta producción, que llegará a Audible a partir del 4 de noviembre de 2025, es una colaboración entre Audible y Pottermore Publishing, y promete ser la versión auditiva más completa, envolvente y cinematográfica de los libros de J.K. Rowling.

La propuesta no es solo una nueva grabación: se trata de una verdadera reinvención de la experiencia auditiva. Con más de 200 actores y actrices, efectos sonoros diseñados al detalle y una banda sonora original, los fanáticos del universo mágico vivirán una narrativa completamente nueva de los siete libros, que serán publicados mensualmente hasta mayo de 2026.

“Me siento honrado de que me hayan confiado las llaves de Albus Dumbledore y emocionado de poder llevarlo a la pista de esta hermosa versión de Pottermore y Audible”, expresó Hugh Laurie en un comunicado oficial.

Laurie también rindió homenaje a sus antecesores: “Tengo muy presente a los pilotos anteriores Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law y las icónicas narraciones de Jim Dale y mi colega Sir Stephen Fry”, comentó con humildad. Y añadió una frase que encantó a los seguidores más fieles: “Justo más allá del horizonte, pero acercándose, está la bestia salvaje John Lithgow, cuya hora ha llegado al fin. Es una gran compañía, y un privilegio estar entre ellos”, haciendo referencia al próximo Dumbledore en la serie de HBO.

Además de Laurie, la producción cuenta con un reparto estelar que lleva la experiencia a otro nivel:

Matthew Macfadyen será Lord Voldemort.

Riz Ahmed interpretará al complejo y enigmático profesor Snape.

Michelle Gomez dará voz a la estricta pero entrañable profesora McGonagall.

Cush Jumbo será la narradora oficial de los siete volúmenes.

Las voces juveniles también fueron seleccionadas cuidadosamente para reflejar el crecimiento de los personajes:

En los tres primeros libros:

Frankie Treadaway como Harry Potter

Max Lester como Ron Weasley

Arabella Stanton, también parte del elenco de la serie de HBO, como Hermione Granger

A partir del cuarto libro:

Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis asumirán los papeles de Harry, Ron y Hermione, respectivamente.

Con más de 2.000 horas de grabación, esta serie de audiolibros se convierte en una de las producciones sonoras más ambiciosas de todos los tiempos. Según Rachel Ghiazza, directora de contenido de Audible, el resultado es espectacular: “Escuchar estas actuaciones en nuestros estudios ha sido algo extraordinario. Estamos encantados de ofrecer a los fans una experiencia que promete reavivar la magia para los veteranos y enamorar a una nueva generación”.

Aunque las queridas versiones clásicas narradas por Stephen Fry y Jim Dale seguirán disponibles con más de 1.800 millones de horas reproducidas desde su lanzamiento en Audible en 2015, esta nueva serie marca un antes y un después al apostar por una narración coral y cinematográfica.

Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions se suma a otras superproducciones auditivas como 1984 con Andrew Garfield y Pride & Prejudice con Glenn Close, consolidando una nueva era para el formato.

Con Hugh Laurie liderando un elenco de primer nivel y un diseño sonoro sin precedentes, esta versión promete ser la más inmersiva de todas. El regreso a Hogwarts nunca sonó tan bien.