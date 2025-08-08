Instagram lanza función de mapas interactivos para compartir ubicación

La plataforma ha dado un paso más en su objetivo de conectar a las personas.

La red social de Meta anunció el 6 de agosto el lanzamiento en Estados Unidos de Instagram Maps, una nueva herramienta que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con amigos, familiares o seguidores seleccionados, con opciones personalizadas de privacidad.

“Puedes optar por compartir tu última ubicación activa con los amigos que elijas y desactivar esta opción en cualquier momento”, detalló Meta en un comunicado oficial.

La función no solo sirve para ubicar a contactos, sino también para descubrir lugares populares gracias al contenido que publican amigos, creadores y personas de intereses comunes. Al abrir el mapa, los usuarios podrán ver publicaciones geolocalizadas desde bares, restaurantes, parques y otros espacios que estén generando interacción.

Instagram ha subrayado que el uso de la ubicación es opcional y está desactivado por defecto. Los usuarios pueden elegir si quieren compartirla con todos, con su lista de amigos cercanos, con un grupo específico de seguidores o con nadie. Además, la ubicación se actualiza únicamente cuando la aplicación está abierta, y puede desactivarse en cualquier momento desde el menú de configuración del mapa.

Para quienes tienen hijos adolescentes, la herramienta incluye controles parentales integrados. Los tutores recibirán una notificación si el menor comienza a compartir su ubicación y podrán decidir si permite o no el acceso a esta función, así como controlar con quién se comparte.

“Recibirás una notificación si tu hijo adolescente empieza a compartir su ubicación, lo que te permitirá tener conversaciones importantes sobre cómo hacerlo de forma segura”, explicó Meta.

Para utilizar esta nueva herramienta, basta con ir a la sección de mensajes directos, buscar la opción “Mapa” y acceder al icono de Configuración. Desde ahí, se solicita la activación de los servicios de ubicación del dispositivo.

Meta asegura que la función está diseñada para fortalecer la conexión social de forma segura, afirmando: “No importa cómo uses el mapa, tú y tus amigos tienen una forma nueva y sencilla de conectarse entre sí”.

Con esta actualización, Instagram no solo compite con otras apps de geolocalización, sino que busca integrar en un mismo ecosistema la interacción social, el descubrimiento de lugares y la gestión de la privacidad, ofreciendo a los usuarios un mapa social inteligente que se adapta a sus necesidades.

Además, esta herramienta forma parte de una estrategia más amplia de Meta para fomentar la interacción entre amigos y personalizar la experiencia en la plataforma. Junto con Instagram Maps, la compañía también ha implementado las funciones de “repost”, que permite compartir Reels y publicaciones públicas directamente en el feed, y una nueva pestaña llamada “Friends” en la sección de Reels, que destaca el contenido con el que interactúan tus contactos para impulsar conversaciones y conexiones más cercanas.