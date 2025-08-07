Brad Pitt enfrenta uno de los golpes más duros de su vida ¿Quién murió?

La tristeza golpea el corazón de uno de los actores más importantes de Hollywood.

Jane Etta Pitt, madre del reconocido actor Brad Pitt, falleció a los 84 años de edad, según confirmó la revista People en su sitio web. La noticia también fue respaldada por TMZ, medio que citó a una fuente cercana a la familia para ratificar esta dolorosa pérdida que ha dejado devastado al intérprete de F1.

Aunque el actor aún no ha emitido declaraciones públicas, el duelo ha sido compartido por otros miembros de la familia Pitt, quienes sí han expresado su dolor a través de emotivos mensajes.

Una de las manifestaciones más conmovedoras fue la de Sidney Pitt, sobrina del actor e hija de su hermano Doug Pitt, quien publicó un sentido homenaje a su abuela en sus redes sociales, acompañado de una serie de entrañables fotografías familiares.

“Mi dulce abuela. No estábamos listos para tu partida, pero saber que nuevamente estás libre para cantar, bailar y pintar lo hace más fácil”, escribió Sidney.

“No sé cómo continuar sin ella. Sé que estará presente en cada pincelada, cada gesto de amabilidad, en cada colibrí. Ella fue amor en su forma más pura”, añadió, reflejando el enorme impacto que Jane dejó en su entorno.

La relación entre Brad Pitt y su madre Jane siempre fue cercana y visible públicamente. A lo largo de su carrera, el actor no solo se ha referido con cariño a su progenitora en varias entrevistas, sino que la acompañó en múltiples eventos importantes, reafirmando el lugar central que ella ocupaba en su vida.

Te puede interesar: Jamie Lee Curtis rompe en llanto al defender el romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson

Te puede interesar: Chespirito | Hijo del comediante niega 'venganza' contra Florinda Meza en bioserie

Uno de los momentos más recordados fue en los Premios Oscar 2012, donde Brad Pitt llegó del brazo de su madre, captando la atención de todos los medios. Dos años después, en 2014, Jane también asistió al estreno de Unbroken, la película dirigida por Angelina Jolie, quien en ese entonces era esposa de Pitt. Su presencia fue constante y significativa.

Más recientemente, durante una aparición televisiva en el Today Show de NBC, Brad le dedicó un mensaje público a su madre mientras promocionaba su más reciente película.

“Para Jane Pitt, te amo mamá”, expresó con una sonrisa, saludándola con la mano y lanzándole un beso ante las cámaras.

Jane Etta Pitt no solo fue madre de Brad, Doug y Julie Pitt, sino también un símbolo de amor y estabilidad en la vida del actor y sus hermanos. La familia Pitt creció en la ciudad de Springfield, Missouri, donde Jane trabajó como consejera escolar, mientras que su esposo, William Pitt, dirigía una empresa de transporte de carga.

Quienes la conocieron la describen como una mujer cálida, amable y profundamente involucrada con su comunidad y su familia. Su influencia en la vida de Brad Pitt fue crucial, no solo en sus primeros años, sino también en su trayectoria como actor y ser humano.

Aunque la pérdida de Jane Etta Pitt ha generado una profunda conmoción entre los más cercanos al actor, Brad Pitt ha optado, hasta el momento, por guardar silencio público, en una muestra de duelo íntimo y reservado. La discreción ha sido una constante en su vida familiar, especialmente en momentos difíciles.

Este fallecimiento representa uno de los momentos más dolorosos para el actor, quien en los últimos años ha enfrentado múltiples desafíos personales, desde procesos legales hasta una intensa exposición mediática por su vida privada.