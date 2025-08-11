Nelly Furtado rompe estereotipos: así defendió su nuevo cuerpo

En una industria musical que todavía impone estándares de belleza irreales, la artista decidido desafiar las reglas.

La cantante canadiense de origen portugués volvió a los escenarios en el Festival Boardmasters del Reino Unido este sábado, y lo hizo sin filtros, sin complejos y con una poderosa declaración visual: su figura real, al natural, envuelta en un sensual atuendo que celebraba sus curvas.

La intérprete de “I’m Like a Bird”, lejos de ocultar los cambios que ha vivido con el tiempo, mostró orgullo por su cuerpo y centró la atención en lo verdaderamente importante: su música, su voz y su energía sobre el escenario.

“Este año me di cuenta de la presión sobre la estética que conlleva mi trabajo, a la vez que empecé a sentir nuevos niveles de amor por mí misma y una confianza genuina”, compartió en redes sociales. En el mismo mensaje, dejó una frase que ya resuena como un mantra entre sus seguidores: “Ámate con cada centímetro de tu corazón”.

Nacida el 2 de diciembre de 1978 en Victoria, Columbia Británica, Furtado creció en una familia de inmigrantes portugueses que alimentó su identidad bicultural y su vena creativa. Desde niña aprendió trombón y teclado, instrumentos que luego se integrarían a su inconfundible estilo musical, una fusión de pop, folk, bossa nova, R&B y hip-hop.

WTF happened to Nelly Furtado?👀 pic.twitter.com/rEYOdMENQk — ABackyardDadsView (@StoicCountryBoy) August 9, 2025

Su debut llegó en el año 2000 con “Whoa, Nelly!”, un álbum que conquistó al público y la crítica. Su sencillo “I’m Like a Bird” se convirtió en un himno de principios de milenio y le otorgó el Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. A lo largo de la década, lanzó discos como Folklore (2003), Loose (2006) y Mi Plan (2009), y más tarde incursionó en la actuación y fundó su propio sello, Nelstar Music.

Te puede interesar: Instagram lanza función de mapas interactivos para compartir ubicación

Te puede interesar: Zendaya debuta como diseñadora de zapatillas ¿Cómo son?

Entre sus reconocimientos destacan el Paseo de la Fama de Canadá y la Orden del Infante Don Enrique en Portugal, reflejo de una carrera que ha brillado en el pop anglosajón y la música latina.

En los últimos años, y especialmente en sus recientes presentaciones europeas, Furtado ha recibido comentarios negativos en redes sociales sobre su cambio físico. Sin embargo, la artista no ha permitido que eso defina su imagen ni su confianza.

A principios de 2025, publicó una fotografía en bikini naranja, sin maquillaje ni filtros, donde incluso se podían ver sus varices. En ese post, dejó claro que nunca ha recurrido a cirugías estéticas ni rellenos, defendiendo la belleza natural.

“Está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente”, escribió, dejando espacio para que cada persona viva su relación con su cuerpo a su propio ritmo.

El regreso de Nelly Furtado no es solo musical, sino también un movimiento cultural. Su mensaje rompe con el molde de la perfección fabricada y coloca en el centro la aceptación personal, el amor propio y la autenticidad.