Jennifer Lopez | Un grillo enorme se le subió hasta el cuello en pleno concierto y así reaccionó ella

La artista demostró una vez más su profesionalismo y sentido del humor al enfrentar un incidente inesperado durante su concierto en Almaty, Kazajistán, donde cerró con éxito una de las etapas de su gira Up All Night: Live in 2025.

Mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos ante miles de espectadores, un enorme grillo escaló por su vestuario hasta llegar a su cuello, justo cuando las pantallas gigantes del estadio mostraban su rostro en primer plano.

Lejos de entrar en pánico, la artista reaccionó con calma. Esperó a terminar la canción, apartó al insecto con un rápido movimiento y lo lanzó fuera del escenario con una sonrisa. Entre risas, comentó al público: “Me hacía cosquillas. ¡Gracias, Dios!”.

El gesto desató aplausos y carcajadas entre los asistentes, y el video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores elogiaron su tranquilidad y buen humor.

Este episodio se suma a otras situaciones curiosas que Lopez ha vivido durante su tour. En Varsovia, por ejemplo, sufrió un percance con su vestuario cuando la falda se le cayó en pleno show. Sin perder la compostura, bromeó: “¡Estoy aquí en ropa interior!”, y continuó cantando como si nada hubiera pasado.

La gira Up All Night: Live in 2025 ha llevado a Jennifer Lopez por ciudades como Vigo, Cádiz, Budapest, Lucca, Bucarest, Abu Dabi, Sharm El Sheij, Ereván, Taskent e Estambul. En Turquía, celebró su cumpleaños número 56 con una fiesta privada, aunque también vivió un momento incómodo: fue rechazada en una boutique Chanel porque el guardia de seguridad no la reconoció y aseguró que la tienda estaba llena.

La respuesta de Lopez fue tan elegante como directa: “Está bien, no hay problema”, y continuó sus compras en otras exclusivas boutiques como Celine y Beymen.

El tour concluirá con una residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, del 30 de diciembre al 3 de enero y del 6 al 28 de marzo de 2026, con el espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night Live.

Con incidentes inesperados, momentos divertidos y presentaciones llenas de energía, Jennifer Lopez confirma que su carisma y profesionalismo pueden brillar incluso cuando un grillo decide unirse al espectáculo.

