¡No se cansa! Elon Musk confirma el nacimiento de su duodécimo hijo

Tal parece que el excéntrico magnate de la tecnología, Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, se está tomando muy a pecho su "preocupación" por la baja natalidad en los países desarrollados, pues acaba de confirmar el nacimiento de su duodécimo hijo, el tercero con su actual pareja, la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis, con quien ya tuvo gemelos en el 2021.

En entrevista para la revista Page Six, el multimillonario sudafricano dejó claro que en ningún momento se trató de un secreto, tal y como se especuló en redes sociales. “Lo de ‘padre en secreto’ es completamente falso, todos nuestros amigos y familia lo sabían desde hace tiempo. Que no se haya publicado un comunicado de prensa, lo que habría sido raro, no significa que sea secreto”, señaló el también fundador de PayPal para acallar los rumores que aseguraban que estaba ocultando su paternidad.

El magnate le confirmó a Page Six que el bebé nació en enero de este año, sin embargo, no reveló ni el sexo ni el nombre elegido para su nueva criatura.

La noticia del nacimiento de este doceavo bebé fue revelada inicialmente en un artículo de Bloomberg titulado “Elon quiere que tengas más bebés”. En ese momento, Zilis se negó a comentar en dicho artículo y Musk no respondió a las preguntas sobre el recién nacido. Y es que el empresario ha subrayado en repetidas ocasiones sus inquietudes sobre la disminución de la población global. En la misma entrevista con Page Six, expresó: “Muchos países ya están muy por debajo de la tasa de reemplazo, y la tendencia es que casi todos lo estarán. Este es simplemente un hecho, no una ‘teoría desacreditada’”. De hecho, en julio de 2022, Musk aseguró que deseaba “tener tantos hijos como pueda dedicarles tiempo y ser un buen padre”.

¿Cuántos hijos tiene Elon Musk?

A lo largo de su vida, el magnate sudafricano ha estado relacionado con varias mujeres. Su primera esposa fue la escritora Justine Wilson, con quien se casó en el 2000. Fruto de esta relación nació su primera hija Nevada Alexander, que, desgraciadamente, falleció con tan solo diez semanas de vida a causa del síndrome de la muerte súbita del lactante. Posteriormente, en 2004, nacieron los gemelos Griffin y Xavier Alexander. Dos años después, llegaron los trillizos Kai, Saxon y Damian. En 2008, Elon y Justine anunciaron el fin de su matrimonio.

Diez años después, en 2018, Musk inició un noviazgo con la cantante Grimes. Con ella tuvo a su sexto hijo, un varón al que nombró X Æ A-12, aunque posteriormente lo cambiaron a X AE A-XII. Luego nació Dark Sideral, una niña a quien llaman de cariño "Y", y por último nació Techo Mechanicus, cuyo nacimiento está envuelto en un halo de misterio. Cabe resaltar que actualmente, la cantante mantiene una batalla legal relacionada con el monto de manutención para sus hijos y la crianza compartida, pues asegura que el multimillonario y su nueva pareja bloquean el acercamiento y convivencia con sus hijos.

Finalmente están los gemelos que tuvo con Shivon Zilis en 2021 y de los que poco se sabe y este último nacido en enero de 2023.