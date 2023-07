Especialistas preocupados por el impacto de la película Barbie entre los jovenes

La película Barbie es sin duda uno de los filmes más importantes del año y a pesar de que se trata de una crítica a la sociedad moderna, los profesionales temen que la estética irreal de la muñeca se ponga de moda.

Sin embargo, aunque la película dirigida por Greta Gerwig se comprende como una revisión actualizada del personaje, y ha sido una de las películas más esperadas desde que se anunció, algunos cirujanos plásticos y dentistas han expresado su miedo ante el despliegue de la perfecta y nada realista estética Barbie.

"Para la mayoría, la nueva película Barbie será una visión feminista del personaje, pero la cinta todavía abraza el look de la Barbie típica, con sus pies no funcionales y su diminuta, chata nariz, como una vista de esquí que, en una persona real no permitiría la entrada de suficiente aire", comenta la cirujana plástica facial Dara Liotta basada en Manhattan. "Me preocupa la reintroducción de estos ideales incluso en el contexto e una historia moderna".

Como todas las tendencias estéticas, hay un grupo que tiene especial riesgo de seguirla: la juventud. "Es una tendencia peligrosa, especialmente entre la gente joven que puede no entender cuál es la realidad, que no entienden qué es un filtro y qué es un retoque facial" afirma Liotta. "Es desconectar de la realidad, tu cara de Instagram con esteroides. Fantasear con Barbie puede ser perjudicial para su salud mental".

Al dentista cosmético Matt Nejad, de Beverly Hills, también le preocupa que la gente trate de emular los rasgos de cualquier personaje de Barbie, o de cualquier celebridad. "Una sonrisa favorecedora, tanto si se logra con ortodoncia, carillas o ambos, varía mucho de una persona a otra", explica. "Tiene que encajar con tu cara y otros aspectos, que te permitan sonreír de manera que se muestre la proporción correcta de dientes respecto a las encías y los labios. Las proporciones para Barbie no son las mismas que para ti y quedaría raro poner su sonrisa en tu boca".

El aumento de cirugías menores de 30 años se ha disparado, principalmente por la influencia de las redes sociales y el ansia de alcanzar un paradigma de belleza irreal, muchas veces obtenido con filtros, fajas o intervenciones quirúrgicas. En este caso se agrava porque como dice la Doctora Liotta "Barbie, se presenta con unos rasgos que quedaría ridículo en seres humanos reales.

La tendencia de volver a lo natural está cobrando fuerza y cada vez son más las celebridades que pasan por quirófanos para deshacerse de sus implantes y rellenos, pero la pregunta ahora es ¿Tomaremos un paso hacia atrás con el impacto que esta teniendo Barbie?