¡Estreno! Barbie llega para teñir los cines de rosa

Barbie estrenó a nivel mundial en los cines de América Latina con toda su gama de tonos rosas, y finalmente Margot Robbie y Ryan Gosling están listos para llevar a la muñeca a la pantalla grande y desatar la verdadera barbiemanía en todo el mundo.

No hay duda de que el rosa es el color estrella, y aunque no es un requisito, es emocionante ir a ver la nueva película con un atuendo acorde a la ocasión, por lo que se espera que las salas de cine se llenen de looks de este color para ver a Barbie y Ken en versión humana.

Barbie ya se ha convertido en uno de los grandes éxitos del 2023. El film dirigido por Greta Gerwig ha generado una gran expectativa entre el público y las primeras críticas han sido más que favorecedoras.

La película ha sido alabada por su gran logro en el diseño de producción y vestuario, pero también por abordar temáticas actuales desde el humor y la sátira, al tiempo que crea un universo en live-action que atrae a diversas generaciones.

Una de las cosas más elogiadas por la crítica es su inteligente inclusión de las temáticas feministas. Tal como escribió Julian Roman en MovieWeb. "Es una sátira brillante que explora inteligentemente la dinámica de las relaciones. Además es graciosa, tiene números épicos de baile y derriba de manera triunfal las normas del patriarcado". Por su parte, en Variety destacaron que a pesar de los brillos y el despliegue visual, la película logra un planteo profundo.

En la misma línea, Ross Bonaime Collider escribió: "Barbie podría haber sido solamente un comercial, pero Gerwig convierte esta vida plástica en algo realmente fantástico". En lo que respecta las actuaciones, ComicBook publicó una reseña que expresa: "Greta Gerwig sobrepasó mis expectativas... Que le den una nominación al Oscar a Ryan Gosling".

El furor por Barbie comenzó a generar un gran movimiento comercial y todos los que crecieron con una muñeca en la mano, comenzaron a teletransportarse directo a sus infancias y la "barbiemanía" se implantó en cada rincón del mundo.

“Barbie” compite en las pantallas esta semana con otro estreno, un poco diferente: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, la historia del científico que concibió la primera bomba nuclear.