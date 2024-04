Excarcelan a youtuber acusado de terrorismo en Venezuela, pero le advierten que 'se cuide'

Un día después de ser detenido por el régimen de Nicolás Maduro acusado de estar vinculado a actividades de terrorismo, el youtuber venezolano Oscar Alejandro fue puesto en libertad, informó la fiscalía de ese país en un comunicado.

Oscar Alejandro Pérez Martínez, salió en libertad bajo una medida cautelar que le obliga a "estar atento al llamado del Ministerio Público y del Tribunal", dijo el fiscal general, Tarek William Saab en X. Su detención ocurrió en horas de la mañana del domingo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, cuando se disponía a viajar a Canaima, un reconocido parque nacional de Venezuela donde se ubica el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.

Los familiares denunciaron que el joven, que vive en Estados Unidos, fue acusado de "actividades relacionadas con terrorismo".

Saab dijo que la detención ocurrió por un vídeo que publicó en sus redes sociales mostrando la sede de un "edificio financiero" e "instando a que el mismo fuese dinamitado con explosivos".

El fiscal se refiere a un material en el que Pérez Martínez exhibe parte de un edificio en el que se encuentran varios servidores de la banca nacional. En el video, el youtuber señala que, si llegan a colocar una bomba en la Torre Credicard que alberga todos los servidores de tarjetas de débito y crédito de Venezuela, “se caería todo el sistema bancario nacional”.

El joven, que cuenta 1,8 millones de suscriptores en Youtube y 580.000 seguidores en Instagram y que se dedica a viajar por el mundo visitando países para luego darlos a conocer en sus redes, anunció tras su liberación que explicará "todo lo que pasó" en sus redes.

"Amigos estoy bien y en libertad. En algunas horas a través de mi canal de YouTube contaré todo lo que pasó. Gracias a todos por su apoyo", dijo en X.

La noticia de su detención fue difundida por el canal EVTV, y organizaciones defensoras de derechos humanos y amigos expresaron su preocupación por la detención de Oscar Alejandro en el contexto del proceso de aprehensiones arbitrarias y persecuciones que inició el régimen venezolano desde enero pasado por una supuesta conspiración que ha servido al régimen para hostigar a opositores. Bajo ese pretexto, las autoridades de Venezuela han denunciado al menos seis supuestos planes vinculados con terrorismo y conspiraciones contra el gobierno que se han saldado en más de cuarenta detenciones, entre militares y activistas.

Marko, otro reconocido creador de contenido mostró su solidaridad con su colega y compatriota venezolano asegurando que es una persona "intachable" y que su detención arbitraria se dio porque "a alguien del régimen no le gustó lo que dijo".

"Todavía no ha salido un comunicado, pero no hace falta saber lo que pasó. Dijo algo que no le gustó a alguien del régimen y listo, como ellos hacen, lo meten preso. Cualquier persona que opine contra el régimen de Nicolás Maduro está expuesto", expresó Marko a través de sus historias en Instagram.

Horas más tarde, Oscar Alejandro subió un video a su canal de YouTube desde el apartamento de su madre en en Valencia explicando todo de lo que vivió durante las horas en que estuvo encarcelado y las razones por la cual lo detuvieron.