Expertos revelan el método efectivo para cumplir las metas propuestas de 2025

Psicólogos y expertos coinciden en que la clave para mantenerse en el camino es entender que la motivación no es una chispa pasajera, sino un motor que puede fortalecerse con estrategias prácticas.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology en 2022, establecer metas específicas, desafiantes y alcanzables no solo aumenta la motivación, sino que también mejora el bienestar general. Por el contrario, los objetivos vagos o irreales tienden a generar frustración y desánimo.

Madeli Santos, psicóloga clínica, destaca la importancia de adoptar herramientas como el sistema SMART, que ayuda a diseñar metas claras y estructuradas. “Una meta bien definida actúa como un faro que guía nuestras acciones, nos protege de la ansiedad y nos impulsa a avanzar con propósito”, afirma Santos.

Por su parte, Fanny Abanto Casavalente, psicoterapeuta especializada en terapia de esquemas, resalta que la motivación está estrechamente vinculada con las emociones. “Tener un propósito emocional claro es clave para mantenernos motivados, especialmente en momentos difíciles. Cuando conectamos nuestras metas con lo que realmente nos importa, el esfuerzo cobra sentido y la motivación se vuelve más resiliente”, explica Abanto.

La falta de motivación muchas veces está relacionada con bloqueos internos como el miedo al fracaso, el estrés o la ansiedad. Según Abanto, estas emociones pueden paralizarnos o, por el contrario, ser catalizadores de un esfuerzo renovado si se gestionan adecuadamente.

Un enfoque útil es reflexionar sobre el “por qué” detrás de cada meta. “Entender el propósito personal de nuestros objetivos no solo nos mantiene enfocados, sino que también refuerza nuestra capacidad para superar obstáculos”, enfatiza Abanto.

Claves para mantener la motivación todo el año:

Fijar metas claras y alcanzables: Utilizar el método SMART: ser específico, medir el progreso, establecer objetivos alcanzables, asegurarse de que sean relevantes para los valores y fijar plazos.