¡Harry Potter está de luto! Fallece la actriz Maggie Smith, la icónica profesora Minerva McGonagall

La actriz Maggie Smith, leyenda del teatro y del cine británico, falleció la madrugada de este viernes 27 de septiembre a los 89 años. Ganadora de dos Oscar, Smith es recordada por su icónico papel como la respetada y sabia profesora Minerva McGonagall en la saga Harry Potter.

Los hijos de la actriz, Chris Larkin y Toby Stephens, informaron en un comunicado que la actriz falleció en un hospital londinense: "Murió pacíficamente... "Era una persona muy reservada, pero estaba con sus amigos y familiares en los momentos finales de su vida. Deja dos hijos y cinco nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", señalaron.

La carrera de Maggie Smith estuvo marcada por la diversidad de roles y géneros, desde la madre superiora en "Cambio de Hábito", "Sister Act: Una monja de cuidado" (1992), junto a Whoopi Goldberg, la profesora de magia en la saga de Harry Potter, pasando por una mujer neurótica en "Una habitación con vistas" (1986) o una anciana sin hogar en "The lady in the van" (2015).

La actriz, que participó en más de 50 películas, obtuvo 58 premios y 157 nominaciones, entre ellas seis a los Oscar, en su larga carrera. También logró 5 BAFTA, los premios del cine británico, además de uno honorífico, y trece nominaciones.

Nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Smith comenzó a actuar en los escenarios del Oxford Playhouse a principios de los años 1950, para luego unirse a las compañías de teatro londinense Old Vic y Royal National Theatre, al lado de su primer marido, el actor Robert Stephens. Su carrera cinematográfica inició en la década de 1960.

En 1965, recibió su primera nominación al Oscar por su papel de Desdémona junto a Laurence Olivier en la película "Otelo", basada en la obra teatral de William Shakespeare. Cuatro años después, en 1969 llegaría su consagración con "Los mejores años de Miss Brodie", en la que interpretó a una profesora de un colegio de niñas en Edimburgo en los años 30, papel que le valió el Oscar a la mejor actriz y también el premio de la Academia Británica (BAFTA). Once años después, le llegaría el segundo reconocimiento de Hollywood por "California Suite" (1979), con cuya actuación encandiló hasta a su compañero Michael Caine: "Maggie no sólo robó la película, cometió hurto mayor". Aquel papel le hizo merecedora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Su fascinante capacidad para adaptarse a la comedia británica, con esa mezcla de sarcasmo, sagacidad y autoparodia que ofrece una sociedad históricamente tan clasista, convirtió a Smith en un personaje imprescindible. Fue la única actriz que la escritora J. K. Rowling reclamó expresamente para el papel de la bruja McGonagall.

Otros papeles aclamados por la crítica fueron el de Lady Bracknell en el montaje de la obra La importancia de llamarse Ernesto, en el escenario del West End, el de una anciana de 92 años que lucha amargamente contra la senilidad en la obra de Edward Albee Tres mujeres altas, y su papel en la película de comedia negra de 2001 Gosford Park.

En 1990 Maggie Smith fue nombrada Caballero por la Reina Isabel y se convirtió en Dama.