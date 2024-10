Fallece Frank Fritz, presentador del mítico programa 'Cazadores de Tesoros' de History Channel

El mundo del entretenimiento vuelve a recibir un tremendo varapalo, tras confirmarse la muerte de Frank Fritz, presentador del famoso programa "Cazadores de Tesoros" de History Channel. Fritz de 58 años, se encontraba recluido en un centro de cuidados paliativos en Iowa, después que en 2022 sufriera un derrame cerebral del que no pudo recuperarse. El deceso se produjo el pasado 30 de septiembre, pero no fue hasta este miércoles cuando su representante confirmó la noticia a los medios de comunicación.

A lo largo de 11 años, Frank Fritz recorrió Estados Unidos junto a su compañero Mike Wolf en busca de antigüedades y objetos de colección que luego revendía en su tienda. Este tipo de formato estrenado en 2010, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público y los lanzó a la fama internacional con la emisión a través del canal por cable History Channel. Al ser amigos de infancia, la química entre ambos, junto al enorme conocimiento que tenían sobre el mundo de las antigüedades, contribuyó al éxito del programa.

No obstante, la salud de Frank Fritz se vio afectada a partir del 2020, último año en que apareció en “Cazadores de Tesoros”. En ese año debió someterse a una cirugía de espalda que lo dejó incapacitado por un largo periodo, obligándolo a renunciar al programa. Posteriormente en 2022, fue encontrado inconsciente en su casa después sufrir un derrame cerebral del que no se recuperó. En los últimos años, el presentador tuvo que recurrir a un cuidador que lo ayudaba con las tareas cotidianas, pues ya no podía valerse por sí solo.

Su compañero Mike Wolf, con quien compartió más de una década como co-presentador del programa confirmó su deceso y lamentó la pérdida de su amigo con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram

“Con el corazón roto comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche. Conozco a Frank desde hace más de media vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Hemos realizado innumerables viajes y compartido tantas millas y me siento bendecido de haber estado a su lado cuando emprendió el último viaje a casa. Te amo amigo y te extrañaré mucho. Sé que estás en un lugar mejor”.

En "Cazadores de tesoros", Fritz y Wolfe visitaban principalmente pueblos pequeños y zonas rurales en busca de artículos. A menudo recorrían graneros polvorientos y garajes abarrotados, linterna en mano, para desenterrar objetos que pudieran revender en una tienda de antigüedades de Iowa. De vez en cuando se topaban con hallazgos más notables, como una furgoneta destartalada en el bosque de un pequeño pueblo de Massachusetts en la que la banda Aerosmith hizo una gira antes de que empezaran a llenar estadios con decenas de miles de fans.

Tras abandonar el programa, Frank Fritz fue sustituido por Rob Wolfe, el hermano de Mike. Este reemplazo dio lugar a muchos rumores, incluso se llegó a publicar que la amistad entre los presentadores originales estaba rota. En 2021, el propio Frank reconoció en una entrevista con el diario The Sun que había perdido el contacto con su viejo amigo, después de la operación en la espalda. Fritz dijo que mientras estuvo convaleciente, ni Mike ni nadie del programa se contactó con él para saber cómo se encontraba, situación que le dolió en el alma.

Varios años después, en 2023, durante el fin de semana del Memorial Day, ambos coleccionistas tuvieron ocasión de reconciliarse.