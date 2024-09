Fallece el músico y actor Kris Kristofferson, famoso por 'A Star Is Born' y la trilogía de 'Blade'

El actor y estrella de la música country estadounidense Kris Kristofferson murió a los 88 años, anunció este domingo su familia. Considerado una leyenda del country, Kristofferson ganó más fama luego de estelarizar en la pantalla grande "A Star is Born" ("Nace una estrella", 1976), junto a Barbra Streisand, un papel que repetirían Bradley Cooper y Lady Gaga en una nueva versión estrenada en 2018.

"Es con el corazón apesadumbrado que compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo Kris Kristofferson, falleció el sábado 28 de septiembre pacíficamente en su casa en Hawái", aseguraron sus familiares en una breve nota en su página oficial en Facebook, en la que no se precisó la causa de la muerte.

Kristofferson, además de ser reconocido por el Salón de la Fama de la Música Country en Estados Unidos y por ganar un premio Grammy, escribió éxitos como "Sunday Mornin' Comin' Down" y "Me and Bobby McGee".

Fue músico, compositor, boxeador, actor, ganador de los Golden Gloves, estrella del rugby y jugador de fútbol americano en la universidad; obtuvo una maestría en inglés en el Merton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra; y voló helicópteros como capitán en el ejército de los EE. UU., pero rechazó un nombramiento para enseñar en la Academia Militar de los EE. UU. en West Point, Nueva York, para dedicarse a la composición de canciones en Nashville.

Paralelamente a su exitosa carrera como músico, Kristofferson también marcó una era en Hollywood donde participó en más de 70 películas, entre las que figura "Ha nacido una estrella", de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand y le valió un Globo de Oro como mejor actor.

En 1989, protagonizó la película "Millenium" con Cheryl Ladd y en 1996 obtuvo un papel secundario como Charlie Wade, un sheriff corrupto de Texas, en la película de John Sayles "Lone Star", nominada al Óscar al mejor guion original.

También interpretó el papel del mentor Abraham Whistler en las tres películas de Blade: Blade (1998), Blade II (2002) y Blade: Trinity (2004). En 1999, coprotagonizó con Mel Gibson la película Payback, y dos años después participó en la nueva versión de El planeta de los simios, dirigida por Tim Burton.

No obstante, las letras políticas y mordaces de Kristofferson a veces dañaron su popularidad, especialmente a fines de la década de 1980. Su álbum de 1989, "Third World Warrior", se centró en América Central y en lo que la política de los Estados Unidos había provocado allí, pero los críticos y los fanáticos no estaban entusiasmados con las canciones abiertamente políticas.

Dijo durante una entrevista con la AP en 1995 que recordaba a una mujer quejándose de una de las canciones que comenzaba con matar bebés en nombre de la libertad. “Y les dije: ‘Bueno, ¿qué los hizo enojar? ¿El hecho de que yo lo dijera o el hecho de que lo hiciéramos? Para mí, se enojaron conmigo porque les conté lo que estaba pasando”.