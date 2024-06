Reconocida influencer de moda fallece de un ataque al corazón a bordo de un yate lujoso

La influencer de moda Farah El Kadhi, de origen tunecino, murió de manera repentina a los 36 años el pasado lunes 17 de junio después de sufrir un paro cardiaco fulminante mientras disfrutaba de unas vacaciones en Malta, a bordo de un lujoso yate. La noticia conmocionó a sus más de 1,1 millones de seguidores en las redes sociales.

Farah no solo era conocida por su estilo de vida y su marca de moda BazarByFaf, sino también por su autenticidad y generosidad. Trabajaba para la empresa de arquitectura Key Concept, y sus publicaciones reflejaban su pasión por la belleza, el cuidado de la piel y los viajes lujosos.

Te puede interesar: 🔗¡Arrasó! Delany Precilla coronada como 'Mejor Modelo Influencer del Año en los Premios Icono 2024

Te puede interesar: 🔗Mujer que se casó con un muñeco de trapo aseguró que este le fue 'infiel': 'Lo perdoné porque lo amo'

Aunque todo parece indicar que la muerte fue por causas naturales, las autoridades de Malta han solicitado una autopsia para confirmar el motivo del fallecimiento. La comunidad de influencers y sus fans se despiden de Farah con cariño y gratitud. Su legado perdurará en las redes, recordándonos la importancia de vivir cada día con pasión y autenticidad.

Su publicación más reciente en su cuenta de Instagram en la que tenía más de 1 millón de seguidores fue el 7 de julio y se le ve de paseo por la isla de Mykonos en Grecia. Kahdi vestía un vestido rojo y blanco, y escribió al pie de la fotografía: "Les violetas sont bleues... les roses sont rouges... ❤️🩷" ("Las violetas son azules... las rosas son rojas").

Un día antes, publicó una foto de ella sentada al aire libre y cargando un elegante bolso negro, que tituló: “¡Puedo pasar mi vida comiendo spaguetti alle vongole o al pomodoro, bebiendo prosecco, vistiendo Prada y cantando las canciones de Eros Ramazzoti! "

Soulayma Hneynia, una influencer norteafricana que también apareció en el reality Love Island Malta, dijo en una publicación de Instagram Story que El Kadhi murió "pacíficamente mientras dormía", según el New York Post y The Times of Malta.

*Con información de www.people.com*