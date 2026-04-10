Farruko recibe las llaves de la ciudad de Panamá en histórico lanzamiento de 'Manda la Plena Moh'

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante puertorriqueño Farruko continúa consolidando su vínculo con Panamá tras el lanzamiento de su más reciente álbum “Manda la Plena Moh”, presentado oficialmente en la ciudad de Panamá en medio de una gran celebración musical y cultural.

En el marco de este estreno, Farruko fue distinguido con las llaves de la ciudad como reconocimiento a su proyección internacional y su contribución a la difusión de la cultura panameña a través de la música. El homenaje fue entregado por el alcalde Mayer Mizrachi, quien destacó el impacto del artista en la escena urbana global y su interés en resaltar los sonidos y talentos del país.

El álbum “Manda la Plena Moh” representa una fusión de estilos con fuerte presencia panameña, incluyendo colaboraciones con reconocidos artistas como Renato, Kafu Banton, El Roockie, Boza, Eddy Lover, Akim y K4G, además de dar espacio a talentos emergentes. Durante la presentación oficial, el público coreó varios de los temas del disco, evidenciando la conexión inmediata con esta propuesta musical.

La celebración del lanzamiento también incluyó una caravana de motorizados que recorrió la Cinta Costera, acompañando al artista en un ambiente festivo que reunió a fanáticos y seguidores.

La relación de Farruko con Panamá no es reciente. A lo largo de su carrera, el artista ha visitado el país en múltiples ocasiones, participando en conciertos masivos y festivales urbanos donde ha compartido escenario con figuras del reggae en español, género que ha influido significativamente en su evolución musical. Su interés por los sonidos panameños se ha reflejado en colaboraciones previas y en su constante reconocimiento a pioneros del movimiento.

Farruko, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado, inició su carrera a finales de la década de 2000 y alcanzó notoriedad internacional con éxitos como “Passion Whine”, “Krippy Kush” y “Pepas”, este último convirtiéndose en un fenómeno global. A lo largo de su trayectoria ha experimentado con diversos estilos, desde el reguetón y el trap hasta la música electrónica y propuestas más espirituales en etapas recientes.

Con múltiples premios y nominaciones en su haber, Farruko se mantiene como una figura influyente dentro de la música latina. Su más reciente producción no solo reafirma su versatilidad artística, sino también su compromiso con la integración cultural, colocando a Panamá como un eje clave en esta nueva etapa de su carrera.