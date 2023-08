Fyre: La fiesta más exclusiva que nunca existió regresará en 2024 ¿Será otro fraude más?

El polémico organizador del Festival Fyre anunció una segunda versión del evento caribeño cuya primera y desastrosa edición en 2017 resultó una escandalosa estafa por falta de música, comida o albergues y lo llevó a la cárcel condenado por fraude, además de generar varios documentales que retratan paso a paso cómo se gestó aquel desastre.

Vistiendo bata blanca y usando auriculares inalámbricos, el artista Billy McFarland, de 31 años, dijo en su cuenta de la red Instagram que esta segunda edición será diferente.

"Ha sido el viaje más loco llegar hasta aquí. Y realmente todo empezó en mi séptimo período de confinamiento solitario", señaló.

La edición de 2017 del Fyre Festival fue promovida por influenciadores y figuras famosas como la "experiencia cultural de la década" a realizarse en una isla desierta de Bahamas. Personas influyentes en las redes sociales, incluidas Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin y Emily Ratajkowski, muchas de las cuales no revelaron inicialmente que les habían pagado por hacerlo.

Sin embargo tras pagar miles de dólares por la asistencia, los que llegaron a la isla Exuma para vivir esa experiencia se encontraron con meros sándwiches de queso, tiendas de campaña al estilo de las de ayuda humanitaria y es que desde el inicio del Festival Fyre, el evento experimentó problemas relacionados con la seguridad, la comida, el alojamiento, los servicios médicos y las relaciones con los artistas, lo que provocó que el festival se pospusiera indefinidamente y finalmente se cancelara.

En 2018, McFarland admitió el fraude de su iniciativa. Fue condenado a seis años de cárcel y a reembolsar 26 millones de dólares. Tras cuatro años entre rejas pasó a cumplir arresto domiciliario hasta setiembre del año pasado.

En su nuevo vídeo, McFarland dijo que en la cárcel ideó numerosos proyectos sobre el "interés y la demanda de Fyre", entre ellos un documental y un musical de Broadway antes de decidirse por volver a celebrar el evento.

Sostuvo que los primeros 100 ingresos para el Festival Fyre II ya fueron vendidos y que todos lo recaudado en esta edición se mantendrá depositado "hasta que se anuncie la fecha" del evento, el cual espera celebrar a fines de 2024.

Tampoco se sabe dónde se realizará la segunda edición del festival ni quiénes serán los artistas que participarán. En la página de internet del evento hay un enlace con Google Maps, pero si se clickea allí aparece el mar Caribe.

Documentales en Netflix y Hulu

El 14 de enero de 2019 se estrenó en la plataforma Hulu, "Fyre Fraud", dirigida por Jenner Furst y Julia Willoughby Nason. El documental obtuvo críticas favorables obteniendo un puntaje de 66 sobre 100, basada en 12 críticas en Metacritic.

Por contra parte, el gigante del streaming, Netflix, estrenó cuatro días después, el 18 de enero de 2019, su documental Fyre: The Greatest Party That Never Happened, dirigida por Chris Smith y producida por Danny Gabai y Mick Purzycki. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 90% con una calificación promedio de 7,54 sobre 10, basada en 73 reseñas. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 76 sobre 100, basada en 26 críticas, lo que indica "críticas generalmente favorables".