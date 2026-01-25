Exdiputado Gabriel Silva y Sophia Nandwani se casan en una ceremonia hindú

La boda representa un nuevo capítulo en la historia de la pareja, que hizo público su compromiso en julio del año pasado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exdiputado independiente Gabriel Silva y Sophia Nandwani contrajeron matrimonio en una ceremonia en el templo hindú en la ciudad de Panamá, donde los colores, las flores y la música fueron protagonistas.

Imágenes y videos compartidos en las historias de Instagram del exdiputado permitieron apreciar una cuidada decoración floral que adornó el recinto, así como momentos de danza tradicional que formaron parte de la celebración, en un ambiente festivo acompañado por familiares y amigos cercanos.

La pareja lució trajes tradicionales de la cultura hindú, resaltando el carácter espiritual y cultural del enlace, que combinó rituales ancestrales con expresiones artísticas propias de esta tradición.

La boda representa un nuevo capítulo en la historia de la pareja, que hizo público su compromiso en julio del año pasado en un escenario natural y cargado de significado: la finca Elida Estate, ubicada en las montañas de Boquete, provincia de Chiriquí. En ese momento, Silva compartió imágenes del emotivo instante en que pidió la mano de Sophia Nandwani, acompañado de un mensaje personal.

Sophia Nandwani ha sido una figura cercana y visible en la trayectoria política de Silva. Al culminar su periodo como diputado, le obsequió un conjunto de medias personalizadas, cada una representando una ley aprobada durante su gestión, un gesto que reflejó apoyo, complicidad y compromiso.

La pareja, que ha compartido escenarios públicos y proyectos sociales, inicia ahora una nueva etapa en su vida personal.

Abogado de profesión, Gabriel Silva fue uno de los rostros más reconocidos del movimiento independiente durante el periodo legislativo 2019-2024, tras ser electo diputado por el circuito 8-7 con una campaña centrada en la transparencia, la educación y la lucha contra la corrupción.