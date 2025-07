Entre café y amor: Gabriel Silva se compromete con su novia Sophia Nandwani

El exdiputado independiente Gabriel Silva sorprendió este fin de semana al anunciar su compromiso con su novia, Sophia Nandwani, en un escenario cargado de simbolismo y naturaleza: la finca Elida Estate, ubicada en las montañas de Boquete, provincia de Chiriquí.

A través de su cuenta de Instagram, Silva compartió imágenes del momento en que pidió la mano de Sophia, acompañado de un mensaje lleno de ternura y sentido personal:

"No me gusta el café. Pero por alguna razón, cuando pruebo del tuyo, me encanta. Fue fácil darme cuenta que no se trataba de la semilla, sino de la compañía..."

La publicación, que rápidamente generó reacciones positivas entre seguidores y figuras públicas, deja ver un vínculo que trasciende lo político. El exdiputado destacó cómo compartir su vida con Sophia ha hecho mejores incluso los momentos más cotidianos: “Desde comida a transformar el país”.

Sophia Nandwani ha sido una figura cercana y visible en la trayectoria política de Silva. El año pasado, cuando culminó su período como diputado, le obsequió un conjunto de medias personalizadas, cada una representando una ley aprobada durante su gestión. Un gesto que hablaba de apoyo, compromiso y complicidad.

En su publicación, Silva no ocultó su emoción por el nuevo capítulo que inicia: “La pregunta más fácil que he hecho y la mejor respuesta que he recibido. Eres la mejor persona que conozco. Te amo. ¡Por muchas aventuras, celebraciones y amor!”

La pareja, que ha compartido escenarios públicos y proyectos sociales, ahora se prepara para emprender una nueva etapa en su historia personal, con un anuncio que ha enternecido a muchos.

El escenario no pudo ser mejor. Elida Estate es una de las joyas cafeteras de las montañas de Boquete desde 1918, conquistando cafés de talla mundial con tradición y biodiversidad.

Está ubicada entre 1,700 y 2,500 metros sobre el nivel del mar y se considera la finca cafetalera más alta en Panamá. La mitad de su territorio se ubica dentro del Parque Nacional Volcán Barú, por lo que alberga una rica biodiversidad. Actualmente, la cuarta generación de la familia Lamastus sigue el cultivo y producción de café.

Abogado de profesión, Silva se convirtió en un rostro reconocido en el movimiento independiente durante el lustro 2019-2024, cuando fue electo diputado por el circuito 8-7, con una campaña centrada en temas como la transparencia, educación y lucha contra la corrupción.

Se mantiene firme en su compromiso con el país y actualmente figura como vicepresidente de la Junta Directiva de la Coalición Vamos, que lidera el exdiputado Juan Diego Vásquez, una estructura que busca fortalecer la plataforma de los independientes en la política nacional.

Tras la publicación en redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas las de los exdiputados Vásquez y Edison Broce.

También figuran mensajes de felicitaciones de los diputados Luis Duke, Alexandra Brenes, Jorge Bloise y Neftalí Zamora.