Gary Oldman confesó por qué rechazó ser 'El joven manos de tijera'

La capacidad de Gary Oldman para transformarse en cualquier personaje lo ha llevado a encarnar figuras históricas como Winston Churchill, por la que ganó un Oscar, y personajes icónicos como Sirius Black en la saga Harry Potter. Sin embargo, incluso los más grandes han rechazado oportunidades que, con el tiempo, se convertirían en clásicos.

Uno de los casos más sorprendentes de su carrera fue su decisión de no aceptar el papel principal en El joven manos de tijera (Edward Scissorhands), la película de 1990 dirigida por Tim Burton que lanzó a Johnny Depp al estrellato y consolidó el estilo único del cineasta.

A finales de los años 80, Tim Burton trabajaba en lo que se convertiría en una de sus películas más emblemáticas, una historia que mezclaba lo gótico con lo suburbano y narraba la vida de Edward, un joven creado artificialmente que tenía tijeras en lugar de manos. Aunque hoy es considerada una obra maestra, el guion no fue fácil de digerir para todos.

En una entrevista con Larry King en 2014, Oldman reveló por qué rechazó la oportunidad de interpretar a Edward: “Leí el guion y pensé: ‘Esto es ridículo. Hay un castillo al final de ese camino, luego aparece una señora vendiendo maquillaje, y este niño tiene manos de tijeras. Es una locura. No entiendo esto en absoluto”, confesó.

El actor admitió que no solo no comprendió la visión de Burton, sino que tampoco llegó a asistir a ninguna reunión sobre el proyecto. Simplemente decidió que la historia no encajaba con su visión del cine en aquel momento. Sin embargo, el tiempo le dio otra perspectiva. Después del estreno de El joven manos de tijera, Oldman tuvo la oportunidad de verla y quedó maravillado: “Cuando fui a ver la película, y la cámara recorre esas casas multicolores en ese vecindario tan suburbano, con el castillo de Drácula al fondo. Literalmente, dos minutos después pensé: ‘Ahora sí lo entiendo. Pero lo entendí demasiado tarde”, admitió en la misma entrevista.

La película, protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder, no solo fue un éxito de taquilla, recaudando más de 86 millones de dólares a nivel mundial, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Con una estética visual única y una historia conmovedora sobre la soledad y la aceptación, consolidó a Burton como uno de los cineastas más originales de Hollywood.

Burton concibió a Edward Scissorhands desde su infancia en los suburbios de Burbank, California . Durante la preproducción de Beetlejuice , la novelista Caroline Thompson fue contratado para adaptar la historia de Burton en un guion, y la película comenzó a desarrollarse en 20th Century Fox después de que Warner Bros. se negara.

La película ganó el Premio de Cine de la Academia Británica al Mejor Diseño de Producción y el Premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática, además de recibir múltiples nominaciones en los Premios de la Academia , los Premios de Cine de la Academia Británica y los Premios Saturn.