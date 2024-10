Georgina Rodríguez revienta las redes con su receta de tortilla española: Uñas impecables y gafas Channel

En un video reciente, ‘Gio’ compartió su versión de la clásica tortilla de patatas, dejando claro que, aunque no se considera una experta en la cocina, tiene una receta que ha cautivado a su familia y seguidores.

“Hola, queridos. Hoy os voy a preparar una tortilla de patatas y os regalaré mi receta”, comienza diciendo con una sonrisa, mientras luce un elegante vestido negro y una gargantilla que resalta su característico estilo chic. Aunque suele confesar que es “más de comer que de cocinar”, la española no dudó en ponerse manos a la obra, demostrando que en su vida cotidiana también sabe disfrutar de los placeres simples.

Un detalle que llamó la atención fue su sentido del humor. Mientras cortaba cebollas, Rodríguez, conocida por su glamour, lanzó un “gio-consejo”: “Poneos gafas de sol para evitar muchas lágrimas”. Entre risas, agregó: “Ni unas gafas de Chanel evitan que llore”, en referencia a su accesorio favorito mientras lidia con las cebollas, mostrando una cercanía y naturalidad que suele caracterizarla.

Rodríguez no solo compartió los pasos para preparar la tortilla, sino que también reveló algunos de sus hábitos en la cocina: “No sé de qué seréis vosotros: ¿de tomaros un café mientras cocináis, una copita de vino…? Yo, mi secallona”, dijo entre risas, haciendo referencia a su gusto por este embutido mientras prepara sus platos. Este toque personal y la conexión con su audiencia es lo que la hace tan querida en redes.

Para ‘Gio’, preparar una tortilla de patatas es una forma de reconectar con España, su país natal, ya que actualmente reside en Dubái junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos: “Cuando estoy en España, no hay nada mejor que hacerme una tortilla de patatas. La mía es de las mejores que he probado en el mundo”, asegura sin modestia, aunque no sin antes reconocer el talento de su madre en la cocina, destacando que su receta también tiene un lugar especial en su corazón.

El proceso de voltear la tortilla fue uno de los momentos más memorables del video, ya que la influencer necesitó un poco de ayuda para girarla sin que se cayera. La mano de una persona, que no se muestra en cámara, intervino para asegurar que la tortilla, bastante grande, no se rompiera. Entre risas, su hijo mayor, vestido con una camiseta del Real Madrid, exclamó: “¡Qué buena pinta tiene!”.

Pero el protagonismo no fue solo para Georgina. La influencer permitió que su hija más pequeña la ayudara a girar la segunda tortilla, demostrando que la cocina también es un espacio familiar. “Voy a hacer otra más pequeña para las niñas”, comentó mientras su hija, bajo su supervisión, daba la vuelta al plato.

Al finalizar, con la tortilla perfectamente dorada y lista para disfrutar, lanzó un beso a cámara y cerró con su característico estilo cercano y carismático: “Y así es como se hace una tortilla a lo ‘gio’. Espero que os ayude”. Este gesto culminó un video que no solo mostró una receta, sino también una faceta de Rodríguez más relajada y accesible, lejos del brillo y el glamour que la rodea en su vida pública.

Con esta aparición, Georgina Rodríguez reafirma su capacidad para sorprender a su audiencia, mostrando una vez más por qué es la esposa de futbolista favorita entre sus seguidores; su autenticidad, gusto por la comida y sobre todo sencillez a pesar de la opulencia de la que se rodea.