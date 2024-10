Influencer se tatuó el nombre de su novia, y luego se lo 'borra' sin anestesia tras romper la relación

Borrarse un tatuaje con láser puede ser doloroso si no se utiliza anestesia.

En las redes sociales, las historias de amor y desamor tienen un alcance masivo, y en esta ocasión, un creador de contenido mexicano, conocido como Elleon, se ha convertido en tendencia tras compartir su doloroso proceso para eliminar un tatuaje que llevaba el nombre de su expareja. Lo que ha llamado la atención no es solo el hecho de haberse tatuado el nombre de su exnovia sino la drástica decisión de borrar la marca sin anestesia, un proceso que generalmente se lleva a cabo con láser y que debido a la alta sensibilidad de la piel requiere adormecimiento para mitigar el dolor, en un acto que muchos han interpretado como una lección para sí mismo.

En el video que compartió en TikTok, se observa cómo Elleon se prepara para el procedimiento de eliminación del tatuaje. La especialista encargada le ofreció anestesia para reducir el dolor del tratamiento con láser, pero sorprendentemente, el joven la rechazó. "No, no, no, sin anestesia, por pendejo. Estoy seguro", dijo el influencer, mientras la cámara capturaba cada momento de su decisión. Su elección fue, en parte, una manera de asumir el sufrimiento como consecuencia de sus actos.

En sus redes, también compartió un mensaje que parecía reflejar cierta resignación: "A lo mejor, lo mío es andar de infiel, mentiroso, tóxico y mujeriego. Y uno preocupándose por tener algo serio", escribió, dejando entrever que la relación no había terminado de la mejor manera.

Como era de esperar, el video generó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron su decisión de enfrentar el dolor, mientras que otros debatieron si es prudente tatuarse el nombre de una pareja. Un usuario comentó: "Yo no me arrepiento de tatuarme el nombre. Es un capítulo en tu libro y en algún momento se fue feliz. No se dio y punto. La vida sigue", mostrando una perspectiva más optimista sobre el asunto.

A esta reflexión, Elleon respondió: "El problema aquí es que yo estaba tatuado y ella no, entonces no estamos poniendo la balanza nivelada", sugiriendo que la falta de reciprocidad en este gesto fue un factor clave en su arrepentimiento.

El caso del creador de contenido ha abierto una discusión sobre las decisiones impulsivas y las marcas físicas que a menudo quedan tras una relación. Aunque para algunos el tatuaje representa un momento de felicidad que no se debe olvidar, para otros, como el tiktoker, es una lección aprendida a través del dolor, tanto físico como emocional. Sin importar el enfoque, su historia ha resonado entre miles de seguidores, quienes continúan debatiendo si realmente vale la pena llevar el nombre de un amor en la piel.

Borrarse un tatuaje con láser puede ser doloroso si no se utiliza anestesia. El láser actúa enviando pulsos de luz altamente concentrados que rompen las partículas de tinta en la piel para que el cuerpo las elimine de manera natural. Este proceso genera una sensación que muchas personas describen como similar a la de una quemadura, chasquidos de banda elástica sobre la piel, o una sensación de calor intenso.