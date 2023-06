Gerard Piqué enseñó su técnica para cortejar a una dama

Gerard Piqué Bernabéu es un exfutbolista profesional que jugo como central, estuvo en una charla con sus compañeros de la Kings League, el jugador confesó los truquitos que usa para conquistar en la primera cita, comentó: “Primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita. Segundo siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es el gentleman”.

“Eso son estereotipos. No me gusta”, le comentó Spursito reaccionando. “¿Cómo que esto es un estereotipo? Me cago en los estereotipos. Hay que ser elegante”, continuó. Abriendo de esta forma una puerta a un poco de su intimidad. Una confesión que realizó prácticamente a la vez que Shakira sacaba nueva canción con Manuel Turizo

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) 28 de junio de 2023

Según se dice que en esta canción Shakira sigue tirándole a Pique, ya que ella no llevaba nada bien que Piqué le dedicara mucho a su vida “empresarial”.

En una de las frases mencionadas en la canción “Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio” “relájate aquí en el sofá y dame tu atención” menciona la colombiana. “No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”. “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, continuó.