'Me dicen barbaridades': Piqué habla del acoso que recibe de los fans de Shakira

Aunque el exfutbolista siempre se ha mostrado sereno y tranquilo desde que se destapó el escándalo de infidelidad por la que Shakira decidió separarse, Piqué finalmente ha decidido hablar del acoso que sufre en redes sociales por parte de los seguidores de Shakira, quienes han emprendido una "cruzada" en contra de él por todo el dolor que le causó a la cantante. Lejos de sentirse agobiado por el acoso, Piqué ha dicho que "no le importa nada" lo que le digan los fanáticos de la Shaki.

Era cuestión de tiempo para que Gerard Piqué admitiera que su ruptura con Shakira le está pasando factura y ahora que su expareja por fin se ha marchado de Barcelona, el catalán se ha despachado en una entrevista para un medio español hablando sobre el acoso que recibe de los fanáticos de la colombiana que no le perdonan haberla engañado.

“no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, señaló el exfutbolista sobre los fanáticos de Shakira.

Al parecer la gran mayoría de mensajes que recibe Piqué vendrían principalmente de mujeres latinoamericanas, aunque por lo visto en su cuenta de Instagram, el catalán también ha recibido fuertes y explosivos mensajes de algunos hombres que descargan su enojo contra él por todo el sufrimiento que le ha hecho pasar a Shakira.

Gerard Piqué: «mi ex (Shakira) es latinoamericana…»



¿Yyyyy?… eso ya lo sabíamos, y tú eres español… ¿Cuál es el problema? 🤷‍♂️



P.D. abstenerse de hacer comentarios catalanófobos, por favor 🙏 pic.twitter.com/CHQPzwAy0h — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) 2 de abril de 2023

¿Molesto por la mudanza "precipitada" de sus hijos a Miami?

De acuerdo con el periódico La Vanguardia, la decisión de Shakira de viajar a Miami el domingo 2 de abril habría molestado a Piqué, ya que, al parecer, lo habría tomado por sorpresa pese a que el viaje estaba previsto para finales de 2022 pero, debido al estado de salud de los padres de la colombiana, tuvo que ser reprogramado en varias ocasiones.

Según el diario español, Shakira habría tomado la decisión de manera precipitada y unilateral, sin haberle preguntado al padre de sus hijos, cosa que enfadó enormemente a Piqué. Acorde a los diarios locales, el descontento del exfutbolista estaría relacionado con la educación de los niños, ya que el viaje fuera de Barcelona implicaría una interrupción de su periodo escolar.

Milán y Sasha comenzarían sus clases el 11 de abril, luego de las vacaciones de Semana Santa, en la preparatoria Miami Country Day School, en el estado de Florida, Estados Unidos. La institución es considerada una de las mejores escuelas de Miami, contando con casi 1,250 estudiantes de más de 40 países con una matrícula que oscila entre los 35,000 y 40,000 mil dólares, que serán asumidos en partes iguales por ambos padres.

*Con información de www.caracoltv.com*