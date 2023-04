¡Oficial! Shakira se marcha de Barcelona junto a sus hijos Sasha y Milan

Finalmente, el día que Shakira jamás pensó que llegaría se hizo realidad. La colombiana partió del aeropuerto de Barcelona en horas de la mañana de este domingo 2 de abril rumbo a Miami junto a sus hijos Sasha y Milan para dejar atrás el lugar que le regaló sus mayores tesoros, pero que a la vez le hizo vivir sus peores momentos sentimentales.

La revista española Hola! ha estado en el aeropuerto El Prat de Barcelona en el momento en que la colombiana llegó con maletas en mano junto a su hermano Tonino y sus hijos Sasha y Milan para emprender el vuelo hacia Miami, en donde la cantautora intentará rehacer su vida, tras su dolorosa y mediática separación de Gerard Piqué.

Luego de meses de especulaciones y varias reprogramaciones debido al delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, Shakira por fin se muda a la costa este de Estados Unidos y lo hace junto a sus hijos, quienes empezarán el colegio el próximo 11 de abril en el prestigioso y exclusivo centro educativo Miami Country Day School. No obstante, y según fuentes ligadas al entorno de la cantante, Shakira no se mudará a su conocida mansión de Miami Beach como estaba previsto, puesto que la puso en venta para establecerse en una isla privada en Florida, que no es de acceso al público, con el fin de proteger su privacidad y la intimidad de su familia.

Desde que Shakira y Gerard Piqué firmaron el acuerdo de separación el pasado mes de noviembre, la única incógnita que quedaba por resolver era la fecha exacta en que la artista de 46 años se mudaría de Barcelona, y aunque ya se sabía que lo haría a principios de abril, ha sido precisamente este domingo 2 de abril el día elegido por la cantante para comenzar su nueva vida en Miami, el lugar que se convirtió en su refugio y donde alcanzó el éxito mundial.

Vida nueva, escuela nueva

Para Sasha y Milan la mudanza representa un cambio radical, pues se marchan a un país donde no solo la cultura es diferente, sino también el idioma y las costumbres. Para ello, Shakira a dispuesto todo un plan de adaptación para que los niños no resienta el cambio desde su natal Cataluña. Y es que para ella, lo más importante es que sus hijos reciban una educación de excelencia, por eso escogió el Miami Country Day School.

Se trata de un prestigioso centro educativo fundado hace casi un siglo (1938), considerado a su vez como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida. Tiene un espíritu muy cosmopolita, ya que suele acoger una cifra superior a los mil alumnos procedentes de alrededor de cuarenta países distintos. En cuanto al precio de la matrícula, esta va de los 33,000 a los 46,000 dólares anuales.

A su llegada al aeropuerto, los medios intentaron obtener algunas declaraciones de la cantante el día que dejaba atrás, para siempre, su casa en la Ciudad Condal. Sin embargo, Shakira solo se limitó a saludar, esbozó una leve sonrisa y les dio un “gracias” a todos los reporteros que se encontraban en el lugar.

Doce años después y una larga lista de canciones dedicadas primero al amor por su Piqué, y luego a la traición perpetrada por este con su amante, Shakira finalmente cierra un capítulo importante de su vida con la esperanza de encontrar en Miami junto a sus pequeños, la paz y el consuelo que le arrebató Barcelona.