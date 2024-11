Vandalizan casa donde Gerard Piqué pasaba sus días con Clara Chía después de terminar con Shakira

Su casa en la exclusiva región de Cerdanya fue vandalizada por la organización juvenil Arran, un colectivo vinculado al partido político CUP, que busca visibilizar la crisis de vivienda en la región. Sin embargo, Piqué no permitió que este incidente desviara su atención de su más reciente proyecto internacional: la presentación de la primera Kings World Cup Nations en Turín, Italia.

El evento, que mezcla fútbol 7 con un enfoque innovador inspirado en los videojuegos y las redes sociales, tendrá como sede el Allianz Stadium de la Juventus y comenzará en enero de 2025. “El campeonato, con 16 países participantes, busca redefinir el entretenimiento deportivo”, destacó Piqué durante la presentación.

Te puede interesar: ¿Víctima de brujería? Vidente lanza inquietante predicción sobre Shakira

Te puede interesar: Lista completa de los ganadores de los Latin Grammy 2024

Mientras Piqué estaba en Italia, la fachada de su propiedad en Cerdanya fue pintada con mensajes críticos. Arran denunció en su acto la crisis habitacional en la región, acusando a las segundas residencias de agravar la problemática. En su comunicado, cuestionaron: “¿Estás harta de tener que marcharte a vivir fuera por no poder pagar una vivienda digna en la Cerdanya?”. Además, criticaron a quienes, como Piqué, utilizan estas propiedades ocasionalmente: “Los pijos de Barcelona que vienen a divertirse con las pistas de esquí y los campos de golf no pintan nada en nuestro territorio”.

Según apuntan varios medios españoles, después de terminar su relación con Shakira, el exfutbolista habría hecho de esta residencia su segunda casa, lugar donde tiene mayor acceso a todos sus proyectos y a su novia, Clara Chía.

El exjugador se mostró sereno al referirse al ataque, adoptando una postura que busca evitar darle más notoriedad al asunto. “Estaba en Turín y lo vi, pero tampoco quiero darle mucha importancia porque al final es lo que quieren. Lo limpiaremos y ya está, no hay que darle más bombo al tema”, comentó. Además, dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales: “No lo sé, ayer tuvimos mucho lío en Turín y no he tenido mucho tiempo de pensar en ello”.

A pesar de las tensiones, Piqué sigue enfocado en sus proyectos. La Kings League, que ha sido un fenómeno de entretenimiento en España, da un salto internacional con esta nueva competición en Italia. “La Kings World Cup Nations es un sueño que busca trascender fronteras y reinventar el fútbol como espectáculo”, afirmó durante su presentación.