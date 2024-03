¿Iglesia o nightclub? | El sensual video de Gracie Bon que vuelve a desatar polémica en redes sociales

Gracie Bon, la modelo de talla grande panameña y estrella de OnlyFans ha vuelto a generar tremenda polémica en las redes sociales después de publicar un video vestida con dos atuendos muy provocativos, sugiriendo que uno de ellos sería "ideal" para ir a la iglesia. Como era de esperarse, de forma instantánea, recibió una avalancha de comentarios negativos de quinees sintieron que su publicación era una ofensa hacia Dios.

No es un secreto que la modelo de contenido para adultos con más de cinco millones de seguidores en Instagram siempre está generando noticia, ya sea para bien o para mal. Su voluptuoso cuerpo se ha convertido en tema de intensos debates tanto en las redes sociales como en la prensa internacional. Incluso, el rapero canadiense Drake, quien ha declarado en reiteradas ocasiones ser su fan número uno, le dedicó una canción en su último álbum.

Sin embargo, como es evidente, hay una parte de la sociedad que no aprueba el tipo de contenido que publica Gracie y critica cada cosa que hace. La última polémica que la tiene en el ojo del huracán surgió a raíz de un video en el que la modelo insinúa que su provocativa vestimenta es “apta” para ir a la iglesia.

En el video de la discordia, Gracie Bon sale modelando dos vestidos súper sensuales con escote y transparencias que dejan al descubierto gran parte de sus curvas. El contenido no habría causado mayor controversia de no ser porque la modelo señaló que uno sería “perfecto” para asistir a la iglesia y el otro para ir de fiesta a un nightclub.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de usuarios que se sintieron indignados y ofendidos por lo que calificaron como una falta de respeto.

"Borra esto. Muestra respeto por Dios"; "Por esta falta de respeto la dejaré de seguir"; La gente necesita dejar de jugar con Dios"; Con todo respeto creo que no eres feliz, porque pierdes el sentido de valores y del respeto, prudencia”, son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Incluso un mulsumán le dejó un fuerte mensaje en inglés: “Im a muslim, Dont disrespect Christian! Church is not for types like you who whorshipe S-a-t-a-n” (Soy musulmán, ¡no le faltes el respeto a los cristianos! La iglesia no es para tipos como tú que adoran a S-a-t-a-n).

Fue tal el revuelo que Gracie Bon tuvo que salir al paso a dar explicaciones y pedirles a sus seguidores que no se tomen tan en serio sus publicaciones.

"chicos.. primero que nada no es en serio que iría a la iglesia así, segundo: todos son bienvenidos a ir a la iglesia porque estoy segura que Dios mira los corazones, no lo que te pones y el mío es muy grande.