'Soy heterosexual' | Petro rompe el silencio sobre polémica con presentadora transgénero

Dos días después que se desatara la polémica en redes sociales por unas imágenes que muestran al presidente Gustavo Petro paseando por el Casco Antiguo de Panamá en actitud más que cariñosa con una mujer que no es su esposa, el jefe de Estado colombiano utilizó su cuenta personal de X para referirse al incidente que lo tiene en el ojo de la tormenta.

Fiel a su estilo progresista, Petro condenó los comentarios transfóbicos en contra de la presentadora transgénero Linda Yepes, quien supuestamente sería la mujer con quien se le relaciona en el video, y aunque no desmintió ni confirmó si efectivamente se trata de él, el presidente de izquierda apeló al derecho que tienen todas las personas a su intimidad.

"Siempre he considerado que la intimidad es la "última ratio" de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mi mismo o muera", escribió el mandatario, agregando que los miles de comentarios transfóbicos que han inundado las redes sociales son consecuencia “de una sociedad de derecha, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria que deben ser rechazados”.

Petro aprovechó la coyuntura para hacer una reflexión sobre las libertades humanas y las persecuciones sufridas por grupos minoritarios a lo largo de la historia: "Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación fisica y mental y por tanto, nadie que se considere asi mismo humano, puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen Nazis".

Por último, el primer presidente de izquierda de Colombia dejó claro su orientación sexual: "Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano".

Hay que recordar que desde que iniciara su campaña presidencial en 2010, Petro ha manifestado su respaldo al matrimonio y adopción de parejas del mismo sexo y reivindicación de los derechos LGBTIQ+, siendo el único candidato en respaldarlo en aquella época donde ser abierto con respeto a estos temas era impopular.

El mensaje de Petro surge como respuesta al usuario Agustín Antonetti, quien dice ser miembro de Fundación Libertad. Antonetti publicó un comentario con doble sentido con el que pretendía poner en entredicho los gustos del presidente colombiano. “Nos cruzamos hace unos días en Panamá y recuerdo que gritabas “¡Mételo Yepes!”, no sé qué partido estabas viendo, pero qué buenos recuerdos trae la selección! Saludos”, escribió Antonetti.

Siempre he considerado que la intimidad es la "última ratio" de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mi mismo o muera.



Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas,… https://t.co/o94OztkGpA — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2024

Opositores muestran apoyo a Petro

Las imágenes han desatado una avalancha de comentarios y críticas desde todos los sectores políticos del país cafetalero. Sin embargo, algunos funcionarios e incluso opositores han salido al paso a defender al presidente Petro. Tal fue el caso de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, quien pidió respetar la intimidad de los funcionarios que ocupan cargos públicos independientemente de sus posturas políticas.

“Un principio clave en la política colombiana y en nuestro actuar como sociedad, que nos ha distinguido, es respetar la intimidad y vida privada de quien ejerce la vida pública. Así nos guste o no nos guste, así la compartamos o no. Mi sugerencia respetuosa es nunca cruzar esta frontera. ¡Con nadie!”, opinó el exministro.

Otra que reaccionó indignada fue Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, quien condenó la invasión a la vida íntima de Petro:

“Acá el debate no es si es cierto un video, una foto o todo lo que inventan y denigran de la intimidad del Presidente, el punto es que la vida íntima siempre que en ella no se traspasen los límites de la legalidad no concierne a nadie. Cada día caen más bajo, pero si caen tan bajo es porque de ilegal no tienen nada que endilgarle”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.