Habló Linda Yepes, la mujer transgénero con la que Petro paseó cariñosamente en el Casco Antiguo

Las fotos y videos del presidente colombiano Gustavo Petro paseando por las calles del Casco Antiguo en Panamá, de la mano de una mujer que no es su esposa, han supuesto un nuevo escándalo para la ya maltrecha credibilidad del mandatario de izquierda. Aunque las imágenes han sido cuestionadas por su autenticidad, el impacto mediático ha sido tal, que el tema ha acaparado los principales titulares de la prensa internacional.

Petro estuvo en Panamá para la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino, ceremonia que se realizó el pasado 1 de julio en el centro de convenciones Atlapa. Sin embargo, el evento pasó a un segundo plano, después que se difundieran unas supuestas imágenes del jefe de estado colombiano caminando por la Plaza Catedral del Casco Antiguo en actitud muy cariñosa con una mujer que evidentemente no es su esposa y primera dama, Verónica Alcocer. Los vídeos dejan ver a Petro agarrado de la mano de una mujer vestida de azul, que al notar que está siendo grabada, agarra la mano del presidente y la pone en su cintura. En otra imagen se ve al mandatario tomándole una foto a su acompañante mientras esta posa feliz en una de las calles del centro histórico de la ciudad de Panamá.

Como era de esperarse y al ser una figura pública tan mediática, las imágenes corrieron como pólvora en redes sociales y en cuestión de horas se hicieron virales generando todo un debate en torno a la identidad de la misteriosa mujer, que muchos aseguran se trataría de la presentadora transgénero Linda Yepes. Esto, por supuesto, desató una avalancha de comentarios sobre una supuesta relación íntima entre Petro y la presentadora trans.

El revuelo mediático que provocaron las imágenes llevaron a Yepes a romper el silencio en el programa Despierta América, donde la presentadora confirmó en exclusiva que efectivamente estuvo en Panamá, aunque le dio muchas vueltas a su respuesta.

“Estaba en Panamá. Amo Panamá”, dijo Yepes. No obstante, al ser cuestionada directamente sobre si era ella quien aparecía en los vídeos junto al presidente Petro, Yepes respondió de manera evasiva: “En este momento no puedo confirmar nada” y agregó que ha recibido amenazas de fracciones de la oposición al gobierno y que la han tildado de “guerrillera”.

La presentadora también reveló que el equipo de la presidencia de Colombia se había comunicado con ella sobre las imágenes y enfatizó que no podía brindar “detalles” sobre lo sucedido y estaba en espera de recibir “órdenes” para compartir más información. “No puedo darles detalles. En estos momentos no puedo darte una respuesta. Como sabes he recibido amenazas de la oposición. Me están señalando. He recibido amenazas. Tengo miedo”, dijo Yepes.

Quién es Linda Yepes

Linda Yepes es una reconocida presentadora transgénero en Colombia. En 2014, hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en aparecer en un noticiero de televisión colombiana, presentando la sección de cultura y entretenimiento en el informativo del canal Telecaribe. Luego de casi siete años después de su debut en la pantalla chica, Linda hizo parte del elenco del programa matutino Buen Día, Colombia, que se transmitía por el Canal RCN, y presentado por Mauricio Vélez, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto, en 2021. Actualmente, Yepes continúa su trabajo como presentadora e influencer.

